Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Командование ВСУ записало в пропавшие без вести раненых под Сумами солдат
Офицеры ВСУ отказались эвакуировать заблокированных под Сумами бойцов
Офицеры 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины внесли в списки пропавших без вести раненых военнослужащих, которые оказались заблокированы на позициях на сумском направлении в результате российского удара.
Украинское командование отказалось проводить эвакуацию раненых солдат, заблокированных на позициях на сумском направлении, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«На сумском направлении командование 71-й ОАэМБр ВСУ записало в пропавшие без вести раненых боевиков, которые оказались заблокированными на позициях в результате российского удара. Их отказываются эвакуировать, несмотря на то, что они еще выходят на связь по рации», – сообщил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом пленный солдат 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал об отказе украинского командования предоставлять медицинскую помощь раненым.
Весной российские силовые структуры сообщили об уничтожении командованием 71-й бригады ВСУ собственных военнослужащих в Сумской области.
В прошлом году командование бригады приравняло пропавших без вести под Сумами солдат к дезертирам.