ВС России разгромили склады БПЛА в районе Мены Черниговской области

Tекст: Катерина Туманова

«В Черниговской области расчеты «Гераней" нанесли удары по складу БПЛА самолетного типа ВСУ в районе Мены, а также по позициям 114 обр ТерО в районе Корюковки», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Сумском направлении штурмовики «Севера" наращивают давление на противника, который продолжает безуспешные попытки инфильтроваться в тыл «северян».

«В районе Путивля точным авиаударом уничтожен КП 305 полка РЭБ. Уничтожено несколько единиц автомобильной техники и до 10 человек живой силы, в том числе офицеры», – сообщили бойцы.

В Сумском районе штурм-группы продавливают оборону ВСУ в районе Хотени. В Шосткинском районе по позициям ВСУ активно работали артиллерия и «Солнцепеки".

На всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Значительную часть боевиков 23 ошп НГУ украинское командование откомандировало в Харьков на усиление охраны неофициальных тюрем в городе для военнослужащих, самовольно оставивших части, из-за опасения повторения событий в Киеве в районе Борщаговки.

На Волчанском и Великобурлукском направлениях наиболее тяжелые бои разворачиваются в районе Приколотного, Гарбузовки и Шевченково Первого. Есть продвижение в районе Бугаевки. Общее продвижение составило до 700 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», - сказано в сводке.