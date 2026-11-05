Захарова прокомментировала призывы к газовым переговорам с Сербией

МИД: К газовым переговорам с Сербией нужно вернуться после формирования властей

Tекст: Ольга Иванова

«Что касается анонсов со стороны «Студенческого списка» о переговорах с Россией по газовому контракту, то думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направления ими соответствующих официальных запросов», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что неправительственные контакты Москвы и Белграда не прерывались.

«Контакты по неправительственной линии, они, собственно говоря, как вы знаете, и не прерывались, и всегда готовы их поддерживать во взаимоуважительном ключе», – сказала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кандидат в депутаты от победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

В тот же день генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович объяснил возвращение летевшего в Москву самолета.

Также он пообещал сохранение поставок российского газа после выборов в стране.