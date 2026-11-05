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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 18:38 • Новости дня

    Мерц предложил создать в Евросоюзе запасы критически важного сырья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания в Европейском союзе запасов критически важных сырьевых материалов.

    «Мы идем на значительные риски, так как добыча и переработка сырья сосредоточены в весьма ограниченном числе стран. Снизить эти риски – в этом должно помочь государство», – заявил Мерц в Берлине на конференции фонда имени Фридриха Августа фон Хайека. По его словам, государство должно помочь диверсифицировать источники поставок, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что выступает в ЕС с очень конкретным предложением создать запасы критически важного сырья. Без этих материалов невозможно обеспечить производство аккумуляторов, мощных электродвигателей, полупроводников и многих других продуктов, которые будут крайне необходимы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер назвал Фридриха Мерца безумцем за решение выделить Киеву еще 200 млн евро.

    В тот же день канцлер выдвинул президенту США Дональду Трампу условие пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия президента России Владимира Путина.

    Во вторник Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву.

    4 ноября 2026, 23:45 • Новости дня
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Bild: Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер, руководивший партией «Свободные избиратели», найден мертвым в одной из гостиниц Берлина, ему было 55 лет.

    Тело политика было обнаружено в отеле «Нойер Фриц» в районе Митте. Причина смерти на данный момент не установлена, пишет Bild.

    В среду политик должен был присутствовать на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели», лидером которой он являлся. Однако Айвангер пропустил церемонию, сославшись на плохое самочувствие.

    В правительстве Баварии и полиции Берлина подтвердили факт смерти.

    Хуберт Айвангер не был женат, но жил с местным политиком Таней Швайгер, от которой у него было двое сыновей.

    Айвангер родился в 1971 году. Он вырос на ферме и изучал сельское хозяйство в Университете прикладных наук Вайенштефана. Его политическая карьера началась в 2006 году: он является председателем отделения партии «Свободные избиратели Баварии» в этой земле. В 2010 году он занял пост федерального председателя своей партии.

    С 2018 года он занимал должность министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии, а также пост вице-премьера региона. Политик придерживался консервативных взглядов и был известен как критик решений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

    В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить пострадавший при пожаре бывший чайный домик Гитлера.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель обвинила правительство в невыполнении предвыборных обещаний.

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    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа вдвое превысила пятилетнюю норму отбора газа из хранилищ

    Темпы отбора газа в Европе вдвое превысили средние показатели за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы с начала текущего отопительного сезона оказались в два раза выше средних показателей за последние пять лет.

    С момента достижения максимума заполнения хранилищ осенью прошло семь дней, при этом общий объем отбора уже вдвое превысил средний показатель за аналогичный период предыдущих пяти лет. В четыре из этих семи дней фиксировались рекордные суточные объемы отбора, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С начала отопительного сезона 28 октября из хранилищ отобрано 1,6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор превысил 1 млрд кубометров.

    На 3 ноября подземные хранилища Европы заполнены на 74,07%, что на 15,79 процентного пункта ниже среднего показателя за пять лет и значительно меньше прошлогодних 83%. Текущий уровень запасов – 81,1 млрд кубометров – является минимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к зиме, допуская снижение до 80% в случае теплых прогнозов, однако Европа смогла накопить лишь 75,5% от необходимого объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    4 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Встреча делегаций США, ЕС и Украины в Брюсселе завершилась безрезультатно

    Встреча США, стран Европы и Украины в Брюсселе не принесла результатов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно с точки зрения возможного урегулирования конфликта.

    Технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка не смогли достичь прогресса в вопросе урегулирования конфликта по итогам переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», – сообщил дипломатический источник.

    В свою очередь в Еврокомиссии заявили об обсуждении участниками встречи послевоенной реконструкции и развития Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации перед президентом Владимиром Путиным.

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    4 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ призвал немцев помнить об освободивших страну от нацизма русских

    Глава МИД ФРГ Вадефуль напомнил об освободивших страну от нацистов русских

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал немцев со смирением и благодарностью помнить о тех, кто освободил страну от нацизма, в том числе о русских.

    «Кто мы, немцы, такие, чтобы иметь смелость смотреть свысока», – сказал Вадефуль в подкасте журналистки Анне Виль, комментируя отношения с США, передает ТАСС.

    По его словам, немцам следует смотреть на освободителей «с некоторым восхищением, смирением и благодарностью». Вадефуль напомнил, что Германию от нацистов освободили американцы, британцы, французы и русские. «Да, впрочем, и украинцы, ведь тогда существовал Советский Союз», – заявил глава германской дипломатии.

    Ранее посол в Германии Сергей Нечаев указывал, что историческая память в ФРГ подвергается испытанию на прочность. По его словам, наблюдаются попытки замолчать ключевую роль Красной армии в разгроме нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом замглавы МИД Дмитрий Любинский сообщил о сознательном стремлении руководства Германии забыть уроки Второй мировой войны.

    В мае заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос об освободителях Германии от нацизма.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах.

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    4 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Bild: В 2024 году посольство Германии в Москве разработало план по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В 2024 году посольство Германии в Москве разработало неофициальный план по урегулированию конфликта на Украине, который предусматривает передачу территорий под управление ООН, сообщает Bild.

    По данным Bild, документ под названием Agriculture needs peace («Сельское хозяйство нуждается в мире») предусматривает передачу территорий под управление ООН на пять лет с последующим референдумом об их принадлежности России или Украине, передает ТАСС.

    Автором плана является бывший немецкий дипломат Мартин Ниссен, отвечавший в 2024 году за вопросы сельского хозяйства в посольстве Германии в Москве. Ниссен утверждает, что американские дипломаты положительно оценили инициативу, а о предложении были проинформированы канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

    В МИД Германии заявили, что переговоры по документу не проводились по поручению или согласованию с ведомством, а Писториус назвал план «частной инициативой» Ниссена. Сам Ниссен считает дорожную карту актуальной и сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.

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    5 ноября 2026, 06:00 • Новости дня
    Москва заявила о готовности обсуждать поставки энергоресурсов в Германию

    МИД: Россия готова обсудить возобновление поставок энергоресурсов в ФРГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит препятствий для возобновления поставок энергоносителей в Германию и готова к соответствующему диалогу, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    «Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», – заявил Биричевский в интервью РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал сообщения о том, что в следующем году может состояться встреча представителей российской власти и партии «Альтернатива для Германии» для обсуждения возобновления поставок газа.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок в страну российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский назвал нарушением международного права попытки Запада переместить российские резервы из Euroclear в общеевропейские структуры.

    Кроме того, дипломат заявил о маловероятности снятия Западом антироссийских санкций даже в случае подвижек по Украине.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса.

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    4 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Подрывники «Северных потоков» арендовали самую большую яхту за наличные

    Полиция ФРГ: Аренду яхты для подрыва «Северных потоков» оплатили наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв газопроводов «Северный поток», заплатили за аренду 15,5-метровой яхты «Андромеда» 11 тыс. евро, сообщил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии.

    Судно было арендовано в Ростоке на севере Германии с 27 августа 2022 года, при этом большую часть суммы за фрахт злоумышленники оплатили наличными деньгами, передает РИА «Новости».

    «Им предложили самую большую яхту, какая была», – заявил выступающий в качестве свидетеля в Высшем земельном суде Гамбурга сотрудник ведомства.

    По его словам, диверсантам предоставили парусную яхту, рассчитанную максимум на 11 пассажиров и оборудованную шестью каютами. Согласно материалам следствия, изначально находиться на борту планировали семь человек.

    Суд по делу о подрыве «Северных потоков» в отношении обвиняемого в координации диверсионной группы гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению газопроводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал проведение десятков дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

    В сентябре постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах.

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    5 ноября 2026, 02:07 • Новости дня
    Власти допустили смерть вице-премьера Баварии по естественным причинам

    Tagesspiegel: Полиция Берлина расследует смерть вице-премьера Баварии

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы столицы Германии инициировали проверку обстоятельств кончины заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера, найденного мертвым в гостиничном номере.

    Власти предполагают, что политик скончался по естественным причинам, связанным с состоянием здоровья. Тем не менее полиция и прокуратура начали расследование для исключения версии насильственной смерти, пишет Tagesspiegel.

    Около 22:30 в отель на Фридрихштрассе прибыла группа по расследованию убийств из Управления государственной уголовной полиции.

    Из-за плохого самочувствия Айвангер отменил запланированное на утро среды интервью и остался в номере. Вечером на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели» его заменил государственный министр Баварии по цифровым вопросам Фабиан Меринг. Первоначально сообщалось, что Айвангер страдал гастроэнтеритом.

    Позже политик перестал выходить на связь, после чего его обнаружили в номере без признаков жизни. Семью Айвангера уведомили о трагедии до появления сообщений в средствах массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер был найден мертвым.

    В октябре сотрудник районной администрации в Баварии погиб в результате стрельбы.

    В 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

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    4 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Финский политик Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу необходимо сначала получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, прежде чем диктовать свои условия, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Мема подчеркнул, что Брюссель не может навязывать свои требования, поскольку в данный момент у него нет статуса участника переговорного процесса, пишет ТАСС.

    «Для начала, дорогая Каллас, вам нужно его получить, затем вежливо выслушать, что вам скажет Россия, а когда придет ваша очередь, спросить, какое, по вашему мнению, предложение было бы хорошим», – написал политик в соцсети X, обращаясь к главе европейской дипломатии Кае Каллас.

    Ранее Каллас выразила надежду, что представители Демократической партии в Конгрессе США обеспечат дальнейшую поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона.

    Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

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    4 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    ЕК назвала Евросоюз главным спонсором Украины

    ЕК: Евросоюз стал главным спонсором Украины с начала спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз с начала специальной военной операции стал главным спонсором Украины, выделив ей 231,5 млрд евро, заявила Европейская комиссия.

    Еврокомиссия сделала заявление по итогам встречи в Брюсселе, в которой участвовали технические делегации НАТО, США, Британии, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка, передает ТАСС.

    «Как самый крупный спонсор Украины, ЕС уже предоставил ей 231,5 млрд евро» с начала специальной военной операции, отметили в заявлении Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Брюссель рассчитывал привлечь дополнительные средства от Канады, Британии, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева.

    В прошлую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни сообщили о выделении Оттавой 500 млн евро на финансирование Украины в 2027 году.

    В октябре союзники Украины, не входящие в Евросоюз, запланировали выделить на поддержку Киева в 2027 году лишь 4 млрд евро.

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    4 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV встретился с певцом Бобом Диланом в Ватикане

    Vatican News: В Ватикане папа римский Лев XIV принял Боба Дилана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан посетил Апостольский дворец в Ватикане, где его принял папа римский Лев XIV.

    Боб Дилан прибыл в Рим в рамках осенней части своего концертного тура. Встреча с понтификом была краткой и состояла из приветствий и непринужденной беседы, пишет Vatican News.

    В ходе аудиенции папа римский Лев XIV подарил певцу четки. В ответ Боб Дилан преподнес главе Римско-католической церкви свою автобиографическую книгу «Хроники: Том первый».

    В июле понтифик цитировал стихи музыканта в предисловии к книге о разоружении, предупреждая о глобальной ядерной угрозе. Боб Дилан ранее встречался с папой римским Иоанном Павлом II после выступления на Национальном евхаристическом конгрессе в Болонье в 1997 году.

    В предисловии к новой книге, папа римский привел строки из неопубликованной  песни Боба Дилана 1963 года об атомной бомбе, призвав человечество к ядерному разоружению.

    «Совесть одного человека может стоить целого мира», – заявил папа римский Лев XIV в предисловии к готовящейся к выходу книге «Безоружные и разоружающие: Мир – это дар», пишет NCR.

    Понтифик отметил, что в атомную эру необходимо утвердить истину о том, что мир порождается не ядерным оружием, а разоружением. Эта идея сейчас омрачена пугающей гонкой вооружений, указал глава католической церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Служба печати Святого престола сообщила о телефонных переговорах между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

    До этого все аудиенции папы римского были отменены в связи с госпитализацией для проведения операции на легком.

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира.

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    4 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    В Германии признали нехватку ракет для ЗРК Patriot

    Глава МИД ФРГ Вадефуль признал дефицит ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    У западных стран не осталось достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Киеву, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    «Что касается поставок [ракет для] Patriot, то их в действительности очень мало», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что проблема касается не только США, но и других стран, которые располагают резервами, но не предоставляют их Украине.

    При этом Вадефуль добавил, что министр обороны Германии Борис Писториус приложил значительные усилия для передачи средств ПВО Киеву из запасов Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Германия предложила США развернуть на европейской территории производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом американские СМИ написали об острой нехватке боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны Patriot у украинской армии.

    Ранее Владимир Зеленский признал наличие у Украины критического дефицита ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

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    5 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинский историк высмеяла заявления Киева о силе и единстве Европы

    Историк Гавришко иронично ответила на заявления Киева о единстве Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией, указав на тотальную военную зависимость Евросоюза от США.

    Владимир Зеленский ранее заявил о многократном превосходстве объединенной Европы над Россией, однако эти слова вызвали критику на самой Украине, передает ТАСС.

    «Повторяйте за мной: «Мы сильны!» «Европа сильна!» Постойте, постойте, постойте… Трамп, нет! Не выводи войска! Мы имели в виду – сильны духом, а не в военном плане самостоятельны!» – написала Гавришко.

    Историк подчеркнула бессмысленность призывов Зеленского к европейскому единству на фоне нежелания Венгрии и Чехии помогать Киеву с погашением кредитов. Гавришко добавила, что Евросоюз представляет собой 27 стран с разными мнениями и один огромный счет, который никто не готов оплачивать, а сила европейцев сохраняется исключительно за спинами американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) признал критическую зависимость Киева от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.

    В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика с критикой финансирования Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных финансовых трудностях государств Европы из-за оказания помощи киевским властям.

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