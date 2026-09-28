Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

Tекст: Мария Иванова

Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.