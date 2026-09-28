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Следователи поминутно восстановили события до исчезновения Усольцевых
СК восстановил хронологию событий перед пропажей семьи Усольцевых в тайге
Следователи восстановили поминутную картину событий перед исчезновением семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, пропавшей год назад во время похода к горе Буратинка, сообщили в ГСУ СК Красноярского края.
Следователи детально восстановили последовательность действий пропавших год назад туристов в тайге Красноярского края, передает РИА «Новости».
В региональном управлении Следственного комитета отметили: «Следствием восстановлена поминутная картина событий, предшествовавших исчезновению семьи».
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и не вернулись. Поисковикам удалось найти только автомобиль семьи, внутри которого находились паспорта и около 300 тыс. рублей.
Масштабные поисковые операции неоднократно возобновлялись, последние мероприятия прошли в июне текущего года. Правоохранительные органы считают наиболее вероятной причиной произошедшего несчастный случай, однако криминальная версия также не исключается.
Следственный комитет рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае, приоритетной остается версия несчастного случая, выезд за границу исключен.
Ранее сын Усольцевой предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.
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