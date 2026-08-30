Опрос предсказал победу Ле Пен во втором туре выборов президента Франции

Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России

Биолог Филиппова объяснила неурожай белых грибов при обилии лисичек этим летом

Tекст: Татьяна Косолапова

«Действительно, бывают негрибные годы. Такое случается и из-за засушливого лета и осени, и наоборот – при слишком дождливой погоде. Несомненно, дожди, туманы и температура напрямую влияют на урожай грибов. Но это далеко не единственные факторы», – говорит Филиппова.

Она поясняет, что не существует единого грибного мицелия – у каждого вида своя грибница. Они отличаются и по структуре, и по рисунку. «Это можно сравнить с оренбургскими вязаными платками: и нитки разные, и узоры непохожие друг на друга. Только грибницы в отличие от платков по своим размерам огромны», – поясняет она.

И все эти грибницы разных видов, продолжает миколог, подчиняются определенным правилам: они располагаются ярусами, не сбиваясь в жгуты или клубки. При этом между ними идет настоящая борьба за место под солнцем. Ведь главная задача каждой грибницы – такая же, как и любого живого существа в природе: размножаться и продолжать свой род, чтобы занимать достойное место среди огромного многообразия видов.

Грибные войны

«Грибная конкуренция – дело жесткое. Здесь нет ни реверансов, ни взаимных уступок: грибы идут по головам, соблюдая исключительно собственные интересы. Для этого они всю зиму накапливают силы: ремонтируют гифы — нити мицелия, продуцируют органические вещества, в том числе лекарственные соединения и питательные вещества. Грибница каждого гриба – настоящий биохимический завод, да еще и с собственной котельной: выброс энергии в процессе этой деятельности обогревает корни растений и не дает замерзнуть многочисленным жучкам-паучкам», – рассказывает миколог.

Кроме того, в каждой грибнице, по словам специалиста, в полном объеме представлена и военно-оборонная промышленность. Ведь любой грибнице необходимо не только защищаться и обороняться, но и нападать. Для этого грибы вырабатывают поражающие вещества — лакказы, которые могут быть как ароматическими, так и неароматическими и отличаются у каждого вида. Такие методы позволяют белым грибам, лисичкам, подосиновикам и другим видам буквально прорываться вперед, «раздавая тумаки» направо и налево своими «кинжалами».

«В результате тот, кто активнее использовал свои возможности в течение года, тот и будет расти в изобилии. Именно поэтому бывают рыжиковые, подосиновиковые, боровиковые годы. А иногда отдельные виды и вовсе стоят ковром – как, например, в прошлом году колпаки кольчатые и паутинники», — подчеркивает Филиппова.

Она обращает внимание, что из-за масштабов грибницы ни одна из них не может за один сезон буквально вымерзнуть, засохнуть, быть затоптанной грибниками или изрытой кабанами и косулями. Она не исчезает, поскольку представляет собой огромный промышленный объект в масштабах планеты.

Более того, даже отдельные исчезающие виды не исчезают окончательно. Подавленные своими собратьями – другими грибницами – они просто опускаются ниже и консервируются, покрываясь защитным панцирем из хитиновых соединений на годы, десятилетия и даже столетия.





Триходерма агрессив выжигает грибницы

«Несмотря на регулярные дожди и редкое солнце, в этом году белых грибов в лесах оказалось крайне мало. Но это не повод для беспокойства: грибница боровиков в порядке и продолжает существовать в неизменном виде. Однако есть такое понятие, как усталость грибницы. Молодые гифы грибов – слишком лакомый продукт для жучков и червячков. Причем у каждого вида грибов есть свои гурманы. Например, грибница рыжиков пасует перед чрезмерно расплодившимися насекомыми – чернотелками и коллемболами. Поэтому рыжики становятся редким грибом. Но это не означает, что они исчезнут: просто сейчас готовятся дать отпор и ищут нужную лакказу», – объясняет миколог.

Однако главные враги грибниц – их младшие собратья, грибы-микромицеты, или плесени. С ними, говорит собеседница, идет настоящая война на уничтожение. Несметное количество видов микромицетов стремится захватить и заселить грибницы.

«В этом году активизировался один из самых опасных врагов грибниц – триходерма агрессив, которая буквально выжигает грибницы. Например, известно, что она уничтожает урожай шампиньонов еще на уровне мицелия. Да и другие патогенные грибы многим хорошо знакомы. Садоводы знают, что мокрая дождливая весна может уничтожить сразу целый сад плодовых деревьев, поскольку в таких условиях быстро возникают заболевания, вызванные грибами. Однако полностью уничтожить грибницу патогенная плесень не способна. Фунгициды, которые используются как лекарство против патогенных грибков, получены именно из настоящих грибов. Поэтому при реальной опасности любая грибница начинает активно защищаться от своих врагов, усиливая производство фунгицидов», – поясняет Филиппова.

При этом лисичкам патогенные грибы, судя по всему, не страшны. В этом году в разных регионах России наблюдались сразу две волны их роста, и на тихую охоту за лисичками продолжают отправляться до сих пор. Причину такой плодовитости и живучести специалист видит в том, что в предыдущие два года лисичек было крайне мало и грибницы смогли отдохнуть. Кроме того, у них, а также у паутинников, мокрух и многих других видов достаточно мощный иммунитет против микромицетов.

А вот боровики, подосиновики, подберезовики, рыжики и другие виды, которые в этом году встречаются редко, сейчас буквально «латают» свои грибницы и одновременно отражают атаки патогенных грибов.

Причины «грибных волн»

Эксперт обращает внимание еще на одну особенность нынешнего грибного сезона: полное отсутствие одних видов и огромное наличие других одновременно наблюдается в самых разных регионах России, несмотря на существенные различия в климате. По ее словам, такое совпадение может быть не случайным. Грибы способны обмениваться сигналами с помощью электромагнитных импульсов. Ученые даже записывали своеобразные «песни» щелелистника обыкновенного, который таким образом, как предполагается, может сообщать о благоприятных для себя условиях. Исследованием подобных процессов канадские микологи занимаются уже около десяти лет, а российские специалисты развивают направление, связанное с так называемыми «грибными волнами».

«Грибы растут не где попало, где захотелось. Волна идет системно. Если зарождается в Выборге, то в Псков придет через неделю. Мы как раз и ищем эту кнопку, как в электронике, откуда и как зарождаются электромагнитные импульсы, которые будят именно эту грибницу и именно этими частотами-вибрациями. И это не фантастика, а реальность», – заключила Филиппова.

Этим летом в российских лесах резко сократилось число белых грибов. Натуралист Дмитрий Тихомиров в беседе с газетой ВЗГЛЯД связал это с погодными аномалиями, длительной жарой, нехваткой влаги и нерегулярными осадками, из-за которых лесная подстилка пересыхала, а мицелий не мог запустить плодоношение.

Ранее эпидемиолог предупредила об опасности употребления червивых грибов.