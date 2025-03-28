Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН для организации выборов
Можно было бы обсудить введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов, заявил президент России Владимир Путин.
«Такая практика есть», – сказал Путин, указав на прецеденты внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.
Он отметил, что «в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», передает ТАСС.
Путин считает, что это позволит «провести там демократические выборы». В результате на Украине появится «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым будут возможны «переговоры о мирном договоре», сказал президент. Это правительство сможет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».