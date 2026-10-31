Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.2 комментария
Лавров обсудил безопасность с главой МИД Саудовской Аравии на полях СМИД G20
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились на полях СМИД G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом в американской Атланте.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку дня, уделив особое внимание вопросам региональной безопасности, сообщает МИД России.
Встреча состоялась на полях Совещания министров иностранных дел стран G20 в штате Джорджия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД сообщили о планах Лаврова представить российское видение катализаторов международной напряженности.
Ранее Лавров сообщал, что Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+. Глава российского МИД также заявил, что Россия дорожит отношениями с арабскими странами Персидского залива.