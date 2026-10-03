Шерпа России Агафонов назвал неправомерным отказ США приглашать ЮАР на G20

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия считает неправомерными попытки США не приглашать ЮАР на саммит G20, передает РИА «Новости». Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил об этом на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы считаем это абсолютно неправомерным решением и настаиваем на скорейшем возвращении ЮАР», – подчеркнул Агафонов. Он добавил, что «Группа двадцати» в равной степени принадлежит всем ее участникам, и ни одна страна не может принимать подобные решения в одностороннем порядке.

Агафонов отметил, что среди стран БРИКС есть консенсус по этому вопросу. Традиционные партнеры США также категорично высказываются против подобных действий Вашингтона. Российская сторона надеется на торжество здравого смысла и возвращение Южной Африки к участию в мероприятиях.

Несмотря на исключение ЮАР из переговорного процесса по инициативе США, Россия продолжает регулярные консультации с южноафриканскими коллегами. Москва считает необходимым вовлечение всех партнеров по БРИКС в работу G20. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выражал возмущение предложением Вашингтона пригласить вместо ЮАР Польшу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отказался приглашать представителей ЮАР на мероприятия G20 во Флориде.

Шерпа России Денис Агафонов назвал включение дополнительных европейских стран угрозой балансу организации.

Ранее Франция под давлением Вашингтона отозвала приглашение южноафриканскому лидеру на саммит G7.