Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
Шерпа России в G20 заявил об угрозе балансу организации из-за Польши
«Большая двадцатка» уникальна как формат международного сотрудничества за счет сбалансированности состава, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.
Включение дополнительных европейских стран в G20 нарушит баланс работы объединения, передает РИА «Новости».
Шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов подчеркнул, что ценность формата заключается именно в сбалансированности состава.
«И вовлечение в его работу дополнительных представителей уже европейской стороны, мне кажется, во-первых, это баланс нарушит», – сказал Агафонов. Он также отметил, что в группе уже наблюдается некоторая «перепредставленность» европейцев. Любые решения об изменении постоянного состава участников могут приниматься только консенсусом всех государств-членов.
Ранее польский президент Кароль Навроцкий сообщил о совместной работе Варшавы и Вашингтона над получением Польшей членства в G20. Кроме того, Москва выразила несогласие с решением США не приглашать представителей ЮАР на встречи объединения, назвав его неправомочным. Российская сторона рассчитывает на пересмотр этого решения и возвращение дружественной страны к работе в рамках форматов «двадцатки».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался приглашать представителей ЮАР на мероприятия «Группы двадцати» во Флориде.
В июне текущего года МИД назвал неубедительными аргументы Варшавы в пользу получения постоянного места в объединении.