Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
ЦБ назвал лимит пополнения цифрового кошелька
ЦБ: Россияне смогут переводить на цифровой кошелек до 300 тыс. рублей в месяц
Россияне смогут переводить на цифровой кошелек до 300 тыс. рублей ежемесячно, при этом распоряжаться средствами на платформе можно будет без ограничений, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Бакина пояснила, что внутри самой платформы граждане смогут распоряжаться деньгами абсолютно свободно, передает РИА «Новости».
«Единственный лимит – 300 тыс. рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно», – заявила представитель регулятора.
Она добавила, что никаких дополнительных ограничений на операции с цифровым рублем вводить не планируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем для граждан с 1 сентября.
Россияне получат доступ к новым кошелькам через мобильные приложения крупнейших банков.
Все системно значимые кредитные организации страны подтвердили готовность к работе с этим финансовым инструментом.