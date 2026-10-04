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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 09:37 • Новости дня

    Путин поздравил личный состав и ветеранов Космических войск с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Космических войск

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск, отметив их выдающуюся роль в защите безопасности страны и поддержке специальной военной операции.

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с праздником, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем Космических войск... Сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Он также указал на необходимость разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и проводить перспективные исследования.

    Владимир Путин добавил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, конструкторов и инженеров страна получила надежный ракетно-космический щит, который выступает действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.

    В Минобороны ранее сообщили, что в России создали глобальную систему контроля космоса.

    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии

    Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерала армии и краповый берет

    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    @ grozny_inform

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном.

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии, а также краповый берет за заслуги в развитии подразделений спецназа, сообщает ТАСС.

    «Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов в ходе выступления.

    Он также отметил, что в знак признательности заслуг в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии было принято решение о вручении Кадырову крапового берета – важнейшего символа войск правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову. Ранее Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки. А до этого Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области.

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    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

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    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

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    3 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    МИД Китая назвал условие стабильного развития отношений с Россией

    МИД КНР: Контакты Путина и Си Цзиньпина обеспечивают стабильность отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина обеспечивают стабильное развитие двусторонних отношений, заявил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

    «Стратегическое руководство на уровне глав государств является важнейшей политической гарантией стабильного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», – заявил Го Цзякунь, комментируя возможность двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, передает ТАСС.

    Китай приветствует участие президента Путина в неформальной встрече лидеров АТЭС, которая пройдет в Шэньчжэне, и готов работать с Россией для достижения плодотворных результатов «Года Китая» в рамках организации, отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин допустил возможность встречи с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила встречу лидеров России и Китая на саммите АТЭС.

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    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

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    3 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Золотов получил звание Героя Чечни

    Кадыров присвоил звание Героя Чечни директору Росгвардии Золотову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил высшее звание региона – Герой Чеченской Республики – директору Росгвардии Виктору Золотову.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову высшее звание региона – Герой Чеченской Республики. Награду Кадыров вручил лично в Грозном, передает РИА «Новости».

    «За личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в дело защиты интересов Отечества присваивается звание Героя Чеченской Республики генералу армии Золотову Виктору Васильевичу», – зачитал ведущий на церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии. В марте президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии. Ранее Золотов проверил подразделения ведомства в Курской области.

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    3 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские военные высадили тактический десант в горах Таджикистана

    Экипажи армейской авиации высадили десант на учениях «Центр-2026» в Таджикистане

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские экипажи армейской авиации уничтожили условного противника и высадили тактический десант в горах Таджикистана.

    Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных Ми-24 армейской авиации 201-й гвардейской военной базы отработали задачи на полигоне «Ляур» в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    Экипажи на предельно малой высоте захватили цель и нанесли огневое поражение скоплению живой силы условного противника, используя неуправляемые авиационные ракеты и 30-мм пушки. После этого вертолеты совершили маневр с отстрелом тепловых ловушек для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

    В завершение вертолет Ми-8 под прикрытием Ми-24 высадил воздушный десант, что обеспечило внезапность и позволило нанести удары в тыл условного противника.

    201-я гвардейская военная база в Таджикистане является крупнейшим военным объектом России за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военные применили единую ударную систему на учениях.

    В пятницу заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал число военных с опытом СВО, участвующих в учениях «Центр-2026».

    На учениях применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Росгвардия перечислила препятствующие получению разрешения на оружие заболевания

    Росгвардия назвала болезни глаз причиной для отказа в выдаче лицензии на оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии Павел Ушаков сообщил, что наличие ряда психических расстройств и заболеваний глаз является основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие.

    В Росгвардии назвали заболевания, при которых не выдадут разрешение на оружие. Как пояснил РИА «Новости» замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка ведомства Павел Ушаков, в утвержденный правительством перечень медицинских противопоказаний входят определенные тяжелые и хронические психические болезни, в том числе вызванные приемом психоактивных веществ.

    Среди них шизофрения, аффективные, бредовые, соматоформные и невротические расстройства. Также причиной отказа в выдаче оружия могут стать проблемы с глазами.

    «Отдельные заболевания глаз, сопровождающиеся существенным нарушением зрения, например, снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, острота зрения ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, непереносимость коррекции (очковой или контактной) при двух открытых глазах, концентрическое сужение поля зрения каждого глаза до 20 градусов и менее», – пояснил Ушаков.

    Кроме того, ограничения касаются граждан с некоторыми формами катаракты, глаукомы и атрофии зрительного нерва. При этом представитель ведомства подчеркнул, что диагноз не всегда влечет за собой бессрочный запрет: ограничения при расстройствах из-за употребления наркотиков могут быть сняты при стойкой ремиссии длительностью не менее трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие. Ранее президент Владимир Путин продлил срок действия таких документов в ДНР и ЛНР до 2027 года.

    До этого ведомство освободило от ответственности граждан, добровольно сдающих оружие для нужд спецоперации на Украине.

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    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Эксперт: Потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

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    3 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Большинство поляков не поверило в нападение России

    Wirtualna Polska: Более 58% поляков не поверили в нападение России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей Польши не верят в возможное нападение со стороны России в ближайшие годы, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

    По данным исследования, проведенного компанией United Surveys по заказу Wirtualna Polska, 58,2% респондентов выразили мнение, что боевых действий не случится. При этом 39,1% выбрали вариант «скорее нет», а 19,1% – «определенно нет». В материале издания подчеркивается, что результаты опроса демонстрируют относительное спокойствие в польском обществе, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы планов по ведению боевых действий с Европой. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший премьер-министр Польши отчитал главу правительства за запугивание народа российской угрозой.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    3 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе учений «Центр-2026» в Кемеровской области российские подразделения устроили тактическую ловушку условному противнику, заманив его в «огневой мешок» и накрыв мощным огнем.

    На Юргинском полигоне прошел этап практических действий на учениях «Центр-2026», сообщает Минобороны.

    Военное ведомство уточняет, что дроны координировали огонь артиллерии, в то время как штурмовики на мотоциклах влетали на позиции через проходы, которые расчистил расчет наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Богомол».

    Кроме того, с помощью НРТК «Лягушка» бойцы оперативно заминировали пути отхода для врага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на учениях российские военные применили единую ударную систему.

    В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Также в этот день военные маневры в Челябинской области посетил президент Владимир Путин.

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    3 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям

    Глава Пентагона заявил об оценке стоимости окололунных военных систем

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что американские вооруженные силы приступили к оценке вероятной стоимости создания окололунных и орбитальных военных средств.

    Вооруженные силы США изучают будущие потребности в окололунных, космических, подземных и подводных системах для подготовки бюджета к предстоящим конфликтам, пишет РИА «Новости».

    «Мы заглядываем в будущее на пять, 10, 15, 20 лет, чтобы узнать, что вам понадобится», – заявил Хегсет во время выступления в академии ВВС в штате Колорадо.

    Министр обороны добавил, что в рамках инициативы «Будущее ведения войны» Соединенные Штаты привлекли лучших специалистов индустрии. Это позволит эффективно решить вопросы разработки новых видов вооружений с учетом их влияния на бюджет.

    Ранее эксперты предупреждали, что подобные высказывания американских военных чиновников повышают риск начала конфликтов в космическом пространстве и на Земле. При этом Россия последовательно выступает за полный запрет на размещение оружия в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Хегсет собрался поддержать боеспособность американской армии с помощью скрининга тестостерона.

    Ранее Соединенные Штаты признали наличие планов по размещению оружия в космическом пространстве.

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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Шведы готовят западню для Балтийского флота

    Шведское военное командование заявляет, что за несколько дней Готланд может превратиться в платформу для наступательных операций. После вступления Швеции в НАТО остров стал одним из ключевых элементов военной инфраструктуры альянса на Балтике, а размещаемые там силы и вооружения могут использоваться для ограничения свободы маневра российского флота. Чем Россия способна нейтрализовать наступательный потенциал Готланда? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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