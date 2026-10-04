Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Путин поздравил личный состав и ветеранов Космических войск с праздником
Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Космических войск
Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск, отметив их выдающуюся роль в защите безопасности страны и поддержке специальной военной операции.
Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с праздником, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с праздником – Днем Космических войск... Сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции», – заявил Путин.
Президент подчеркнул важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Он также указал на необходимость разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и проводить перспективные исследования.
Владимир Путин добавил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, конструкторов и инженеров страна получила надежный ракетно-космический щит, который выступает действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.
В Минобороны ранее сообщили, что в России создали глобальную систему контроля космоса.