Российские военные применили единую ударную систему на учениях

Вооруженные силы России испытали единую ударную систему на учениях «Центр-2026»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время основного этапа стратегического учения «Центр-2026» российские военнослужащие задействовали единую ударную систему поля боя, передает РИА «Новости». В госкорпорации подчеркнули, что большая часть военной техники, применявшейся в наземной части маневров, разработана и выпускается ее предприятиями.

«Это основные танки «Прорыв» и безэкипажные танки «Штурм», БМПТ «Спиридон», наземные роботы «Импульс-М», ракеты «Изделие 305», адаптированные к наземной пусковой, РСЗО «Тосочка», тяжелые огнеметные системы, ПТРК и другая техника. Вместе они образуют единую ударную систему поля боя», – отметили в пресс-службе.

Основной этап маневров прошел 2 октября 2026 года на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа. Эти учения стали завершающим этапом подготовки Вооруженных сил России в текущем году.

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