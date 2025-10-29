  • Новость часаПутин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    На чем основано низкопоклонство японцев перед США
    Радведа Поклонская резко осудила публикацию ее нового имени
    Трамп назвал Моди «убийцей»
    Захарова призвала бороться с «идеологией эгоизма» у женщин
    Путин: Россияне едят рыбу и морепродукты меньше нормы
    На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России
    Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого
    Франция решила удвоить налог на прибыль для цифровых гигантов
    «Аэрофлот» получил право ремонтировать двигатели для Boeing и Airbus
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    26 комментариев
    29 октября 2025, 14:31 • Новости дня

    Посол России подтвердил сохранение контракта с Индонезией на Су-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки истребителей Су-35 в Индонезию по прежнему контракту остаются актуальными, несмотря на приостановку переговоров со стороны Джакарты, заявил посол России в Джакарте Сергей Толченов.

    По его словам, контракт между Россией и Индонезией на поставку истребителей Су-35 остается действующим и не был расторгнут ни одной из сторон, сообщает ТАСС.

    «Контракт не расторгнут. Он по-прежнему на повестке дня», – отметил Толченов, указывая на официальный статус соглашения. Посол подчеркнул, что Москва ожидает возобновления переговоров по уже заключенному договору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индонезия в 2020 году отказалась от покупки 11 российских истребителей Су-35. Джакарта публично объяснила это решением об обновлении парка самолетов, но на самом деле стыдится признать влияние давления со стороны США.

    Россия ранее заявила о готовности вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Комментарии (19)
    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    Комментарии (55)
    29 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 16:11 • Новости дня
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»

    Reuters: «Буревестник» способен зависнуть на несколько дней перед ударом по цели

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Буревестник» отличается необычной ядерной установкой, позволяющей ей находиться в воздухе несколько суток перед нанесением удара по цели, передает Reuters.

    Западное издание Reuters отметило уникальные возможности российской ракеты «Буревестник», передает Lenta.ru. По информации агентства, ракету снабдили особой ядерной двигательной установкой, что отличает ее от всех аналогов с традиционными моторами.

    Именно такая конструкция позволяет «Буревестнику» не только лететь значительно дольше, но и буквально зависать в воздухе на протяжении нескольких суток, прежде чем выбрать момент для поражения цели, пишет издание.

    Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая преодолела 14 тыс. километров за 15 часов.

    Президент России Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты.

    Путин заявил, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены, теперь началась подготовка к ее постановке на боевое дежурство.

    Комментарии (15)
    27 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    С авианосца ВМС США «Нимиц» рухнули в море вертолет и истребитель
    @ Mc3 Maxwell Orlosky/Planetpix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Южно-Китайском море 26 октября истребитель F-18 Super Hornet и вертолет Seahawk, приписанные к авианосцу USS Nimitz рухнули при выполнении задач, сказано в сообщении Военно-морского института США.

    «Примерно в 14.45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США, приписанный к «Боевым кошкам» 73-й вертолетной морской ударной эскадрильи, упал в водах Южно-Китайского моря во время выполнения рутинных операций с авианосца», – приводится заявление Тихоокеанского флота США.

    Там добавили, что поисковики обнаружили всех трех членов экипажа, все живы.

    Однако менее чем через час, в 15.15, двухместный Super Hornet так же рухнул в море при вылете с авианосца.

    «Оба члена экипажа успешно катапультировались и были благополучно извлечены поисково-спасательными силами», – сообщили военные.

    Оба инцидента и их причины уже расследуются, добавили в Военно-морском институте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле произошел инцидент с падением истребителя F/A-18E Super Hornet, как потом стало известно в связи с атакой хуситов и маневром авианосца в Красном море, пострадал один член экипажа. В мае еще один истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море.

    Комментарии (14)
    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    Британские военные испытали революционные технологии на учениях НАТО
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На учениях в Латвии британские военные взаимодействовали с автономными дронами и роботами, внедряя новейшие цифровые системы управления на передовой, пишет Bloomberg.

    Британские военнослужащие в ходе учений на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО испытали новейшие цифровые решения для ведения боя, подключая дроны, роботов и артиллерию к единой системе управления, сообщает Bloomberg

    Система Cobalt, разработанная британским стартапом Arondite Ltd., позволяет не только интегрировать войска и технику, но и отказаться от использования бумажных карт и ускорить цикл создания новых вооружений.

    Учения, получившие название Forest Guardian («Лесной страж»), прошли в Латвии и стали крупнейшими для британской армии в стране с начала 1990-х годов. В них участвовали 250 военнослужащих третьего батальона 11-й бригады, а также латвийские и канадские военные. К ним присоединились специалисты оборонных компаний, среди которых Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries, Iveco Group и L3Harris Technologies.

    В ходе маневров британские войска и автономные машины совместно провели засаду на канадских солдат, игравших роль противника. Используя данные от дронов, таких как Ghost X компании Anduril, батальон вычислил транспортируемую «противником» ценную систему вооружений. В операции участвовали автономные машины Gereon и Viking, одна из которых использовалась для разведки, а вторая – для эвакуации трофейного оружия.

    Командующий 11-й бригадой, бригадир Мэтт Льюис, отметил: «Одна из наших основных задач – сделать небольшую армию максимально эффективной на большой территории». Он также подчеркнул, что интеграция специалистов-военных и инженеров уже в ходе боевых действий позволяет ускорить разработку нужных технологий.

    Вице-министр обороны Великобритании Джон Хили ранее пообещал инвестировать более 4 млрд фунтов в автономные системы к 2029 году и свыше 1 млрд фунтов в создание цифровой системы наведения к 2027 году. Эти меры считаются критически важными на фоне проблем с комплектованием армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские и канадские инструкторы готовили украинские диверсионные группы для действий на линии фронта.

    Британский наемник, служивший в составе ВСУ, покончил с собой после возвращения из зоны боевых действий. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о присутствии британских офицеров среди иностранных наемников ВСУ.

    Комментарии (2)
    29 октября 2025, 06:30 • Новости дня
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточная крылатая ракета «Буревестник» способна стать угрозой для системы ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США, пишет Wall Street Journal.

    Как признает Wall Street Journal, «Буревестник» является «потенциальной угрозой» для системы ПРО «Золотой купол». Это связано с тем, что «Буревестник» способен преодолевать современные системы противоракетной обороны благодаря полету на низких высотах, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что наличие у России ракеты «Буревестник» может дать Москве дополнительный рычаг давления в переговорах с США относительно контроля над вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил увеличить военный бюджет для финансирования системы ПРО «Золотой купол». Космическое командование США завершило разработку вариантов этой системы ПРО. Западные СМИ сообщают, что проект «Золотой купол» будет включать четыре эшелона защиты при общей стоимости в 175 млрд долларов.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил, что испытания были проведены 21 октября, а боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой и обладает неограниченной дальностью поражения.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    Китай обратил внимание на испытание Россией «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин обратил внимание на испытания Россией крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге в понедельник подтвердил, что Пекин следит за публикациями о проведенных Россией испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, передает РИА «Новости».

    По его словам, Китай обратил внимание на соответствующие сообщения.

    Президент США Дональд Трамп назвал неуместным заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Медведев поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем.

    Медведев поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем и боевой частью, передает ТАСС.

    Зампред Совбеза опубликовал поздравление на английском языке в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ракету «Буревестник» гарантией равной безопасности в мире.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете ракеты «Буревестник» на расстояние 14 тыс. километров.

    Владимир Путин поручил определить возможные способы применения этой ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уникальность системы «Буревестник» заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (5)
    28 октября 2025, 13:19 • Новости дня
    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию
    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе третьего и окончательного чтения в Государственной Думе приняли закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу весь календарный год.

    Документ предусматривает, что в течение всего календарного года будут проводиться медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии, передает ТАСС.

    Отмечается, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Ранее проект закона прошел обсуждения на втором чтении в Госдуме.

    До этого Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР.

    Комментарии (2)
    27 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в рядах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотни тысяч солдат дезертируют со своих постов: истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «С начала войны на Украине было возбуждено 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. Это число примерно соответствует всей численности немецкого бундесвера. <...> Из известных случаев почти 60 тыс. касаются дезертирства в узком смысле, а остальные классифицируются как самовольное оставление части», – пишет Berliner Zeitung.

    Газета напоминает, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в попытках что-то изменить попытался заманить в армию пряником, но вернулись только 29 тыс. солдат. Тогда Зеленский принялся за кнут, но генералы говорят, что и наказаний не достаточно для решения проблемы.

    «Причины кроются глубже: истощение, недостаточная подготовка, нечеткий график службы, разочарование, дефицит, низкая заработная плата, коррупция, слабое военное руководство или серьезная потеря доверия к начальству, чьи рискованные приказы часто приводят к тяжелым потерям», – перечислило издание причины массового дезертирства в рядах ВСУ.

    Принудительная мобилизация для украинцев – еще одна боль и проблема. Месяц за месяцем десятки тысяч мужчин, многие из которых не хотят, не обучены и не готовы к войне, вынуждены носить военную форму.

    «То, что когда-то было призывом защищать отечество, для многих стало приказом, от которого невозможно уклониться. Усталость от службы, кстати, одна из самых частых причин побега из армии», – указывает издание.

    Газета пишет, что добровольцы теперь сравнивают себя с рабами, запертыми в бессрочной военной службе по законам военного времени. Это подрывает моральный дух и усиливает чувство несправедливости. При этом миллионы мужчин живут обычной жизнью, уклоняясь от военной службы за счет широко распространенной системы коррупции, резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Военнослужащие ВСУ, находясь в отпуске, помешали сотрудникам военкомата мобилизовать жителя Днепродзержинска, вмешавшись в ситуацию на месте. Рынок уклонения от мобилизации на Украине превысил 5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 23:25 • Новости дня
    При освобождении Тихого часть солдат ВСУ сдались из-за листовок

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие мотострелковой бригады группировки войск «Север» провели успешную операцию по освобождению Тихого, где часть украинских бойцов сдалась в плен, прочитав листовки ВС России.

    Освобождение населенного пункта Тихое в Харьковской области проведено бойцами 136-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север».

    После предварительного залистования местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, сообщает Минобороны России.

    Как рассказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Баку», противник не ожидал российских солдат, бежал, а свои же добивали их FPV-дронами, что подтверждают кадры объективного контроля.

    «Проводили залистовывания местности, сбрасывали листовки. И есть пленные у нас», – добавил «Баку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Минобороны сообщило, что солдаты ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 18:31 • Новости дня
    Володин заявил о значении «Буревестника» для мировой безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшая крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой призвана значительно повысить обороноспособность России и укрепить международные гарантии безопасности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Вячеслав Володин в Max особо подчеркнул стратегическую значимость появления «Буревестника» как для обороны России, так и для глобальной безопасности.

    «Событие! Значимость которого огромна», – отметил Володин.

    По его словам, новая разработка станет важным фактором укрепления обороноспособности и защиты суверенитета России, а также внесет вклад «в соблюдение принципа равной и неделимой безопасности в мире». Он отметил, что появление «Буревестника» – это шаг к укреплению баланса сил.

    Володин выразил отдельную благодарность разработчикам и испытателям ракеты, подчеркнув, что «на протяжении многих лет работали над проектом и обеспечили его успешную реализацию». Председатель Госдумы заявил, что создание такой системы стало возможным благодаря целеустремленности и профессионализму российских специалистов.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров за время испытательного полета.

    Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник».

    Президент России отметил, что важнейшие задачи по испытаниям этой ракеты завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Правительство предложило законопроект об однократном получении жилья военными

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.

    Согласно

    документу, размещенному в электронной базе Госдумы, военнослужащие имеют право получить жилье или денежные средства на его покупку и строительство однократно. За исключением случаев улучшения жилищных условий.

    Законопроект призван способствовать исполнению постановления Конституционного суда России и устранять правовую неопределенность в вопросах  предоставления жилья военнослужащим, которые уже получали жилье от государства в составе семьи других граждан, поясняет ТАСС.

    Документ также уточняет порядок и условия улучшения жилищных условий во время военной службы. Теперь такими основаниями могут быть вступление в брак, рождение или усыновление ребенка. В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера призвана поддержать институт семьи, улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень социальных гарантий, а также сделать военную службу привлекательнее.

    Еще один параграф касается определения учетной нормы площади жилого помещения для признания военнослужащего нуждающимся – теперь она составит 15 кв. м на человека. До этого размер нормы определялся органом местного самоуправления в выбранном населенном пункте. По мнению авторов документа, это позволит создать одинаковые условия доступа к жилью независимо от региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. В октябре меры поддержки ветеранам СВО предложено расширить на действующих военных с инвалидностью.

    Комментарии (0)
    28 октября 2025, 00:35 • Новости дня
    В Минобороны заявили о применении авиацией новых тактических приемов

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные армейской авиации применяют новые тактические приемы и технические разработки в ходе спецоперации, заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков.

    «Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов», – приводит ТАСС слова Борисикова.

    В оборонном ведомстве отметили, что сейчас ведется обновление вертолетного парка, авиационным подразделениям поставляют вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие в мире серийные транспортные вертолеты Ми-26Т2В и модификации Ми-8.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летчик Су-34 рассказал, что за время СВО изменились самолеты, тактика и цели. Ростех сообщал, что Су-35С успешно «охотился» на цели противника в зоне СВО. кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем новый Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации.

    Комментарии (0)
