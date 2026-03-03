Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Путин поручил сделать систему ценообразования Минобороны эффективнее
Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль над ценообразованием в Минобороны, сосредоточив внимание на переходе от лимитных к ориентировочным ценам при закупках.
Владимир Путин во время рабочей встречи поручил главе Федерального казначейства Роману Артюхину принять дополнительные меры для повышения эффективности системы ценообразования в Министерстве обороны, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что полностью отказаться от лимитных цен пока не удалось, и попросил уделить этому вопросу особое внимание.
Путин заявил: «К сожалению, лимитные цены еще полностью изжить не удается. Но я вас прошу уделить самое пристальное внимание работе в этой части». Он также отметил, что если потребуется, необходимо предложить дополнительные шаги для повышения эффективности и целенаправленности работы.
Роман Артюхин доложил, что сейчас министерство обороны модернизирует систему ценообразования и переходит от лимитных к ориентировочным ценам. По его словам, результаты проведенных проверок помогли выявить серьезные резервы в этих механизмах.
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о необходимости усилить контроль расходов на капитальное строительство и инвестиционные проекты Минобороны.