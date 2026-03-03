Путин поручил сделать систему ценообразования Минобороны эффективнее

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин во время рабочей встречи поручил главе Федерального казначейства Роману Артюхину принять дополнительные меры для повышения эффективности системы ценообразования в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что полностью отказаться от лимитных цен пока не удалось, и попросил уделить этому вопросу особое внимание.

Путин заявил: «К сожалению, лимитные цены еще полностью изжить не удается. Но я вас прошу уделить самое пристальное внимание работе в этой части». Он также отметил, что если потребуется, необходимо предложить дополнительные шаги для повышения эффективности и целенаправленности работы.

Роман Артюхин доложил, что сейчас министерство обороны модернизирует систему ценообразования и переходит от лимитных к ориентировочным ценам. По его словам, результаты проведенных проверок помогли выявить серьезные резервы в этих механизмах.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о необходимости усилить контроль расходов на капитальное строительство и инвестиционные проекты Минобороны.