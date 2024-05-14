Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Белоусов: Нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны
Белоусов заявил, что нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны
Нужно увеличить контроль расходов на капстроительство и инвестиционные проекты Минобороны, заявил кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов на заседании в Совете Федерации.
Требуется существенное усиление контроля расходования средств на капстроительство и инвестпроекты по всей цепочке, сказал Белоусов, передает ТАСС.
Главной задачей является создание новых видов вооружений, это требует «четкого синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для хранения и применения этих вооружений».
Также важно усилить контроль ценообразования гособоронзаказа, нужно увеличить эффективность его исполнения.
Белоусов отметил, что есть подходы, которые он планирует реализовать в ближайшее время, это «абсолютно необходимая работа», от нее зависит эффективность использования средств по гособоронзаказу по программе вооружения.
Также он заявлял, что важно упреждать ВСУ в технологиях, поскольку противник быстро учится.