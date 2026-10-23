Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
Лукашенко пригрозил рабочим отправкой в армию за нарушение дисциплины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал навести жесткую дисциплину на промышленных предприятиях страны и пригрозил отправлять нарушителей на перевоспитание в армию.
Глава белорусского государства посетил холдинг «Белкоммунмаш», где ознакомился с техникой предприятия и провел совещание по вопросам развития пассажирского транспорта, сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».
«Когда мне сказали, что у тебя на предприятии нет дисциплины, мне немножко поплохело. Что значит нет дисциплины в наше время? Если вы сейчас не можете, как у нас в народе говорят, навести дисциплину, я не знаю, как вы будете завтра работать», – сказал Лукашенко.
Политик возмутился «разболтанным» поведением рабочего класса и отметил, что при необходимости спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова передаст фамилии нарушителей министру обороны Виктору Хренину, после чего они станут «золотыми людьми». Президент подчеркнул, что за невыполнение его требований руководство предприятия понесет жесточайшее наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае белорусский лидер выразил обеспокоенность ростом числа просьб от производственных организаций о списании задолженностей.