Замглавы МИД России и Белоруссии обсудили безопасность Союзного государства

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместители министров иностранных дел России и Белоруссии Александр Грушко и Игорь Секрета провели переговоры в Москве, обсудив вопросы защиты Союзного государства. Переговоры прошли в рамках Договора о гарантиях безопасности, сообщает МИД.

«Стороны провели всесторонний обзор ситуации в области безопасности Союзного государства, актуальных и прогнозируемых угроз, а также принимаемых совместных мер по их купированию в рамках реализации положений Договора и Концепции безопасности Союзного государства с акцентом на вопросы ядерной и биологической безопасности», – отметили в российском ведомстве.

Участники уделили особое внимание политике НАТО и ЕС, а также координации в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Кроме того, дипломаты обсудили противодействие незаконным экономическим и финансовым ограничениям.

В министерстве подчеркнули, что подходы России и Белоруссии к обеспечению надежной безопасности полностью совпадают. Следующие переговоры спецпредставителей намечены на первую половину 2027 года в Минске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин назначил Александра Грушко спецпредставителем по Договору о гарантиях безопасности с Белоруссией.

Позже глава государства заявил о продолжении совместных усилий для защиты Союзного государства. В конце лета российский МИД предупредил о совместном реагировании на агрессивные действия западных стран против Минска.