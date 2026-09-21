Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции

Tекст: Вера Басилая

В Ассоциации ветеранов СВО назвали результат выборов колоссальным кредитом доверия, выданным обществом участникам спецоперации. По предварительным оценкам, более 80 участников специальной военной операции могут стать депутатами Госдумы после официального подведения итогов голосования.

«По инициативе нашего президента, ребят, достойно проявивших себя на СВО, начали активно вовлекать во все сферы мирной жизни сразу же после возвращения из зоны боевых действий. Выборы в Государственную думу – это федеральная кампания, здесь решение принимает вся страна. И на этом уровне ветеранское сообщество получило колоссальный кредит доверия. Наша задача его оправдать – служить стране и людям, выполнять полученные наказы, помогать боевым товарищам», – заявил сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который баллотировался от партии «Единая Россия» и претендует на получение мандата.

Другие победившие кандидаты также выразили готовность работать на благо страны. Сопредседатель ассоциации в Ивановской области Виталий Дроздов подчеркнул, что победа отражает поддержку курса главы государства.

«Задолго до голосования Владимир Владимирович призывал нас, ветеранов СВО, активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Этот призыв мы приняли к действию. Победа на выборах – наш первый шаг. Сделаю все для того, чтобы оправдать высокое доверие!» – заявил Дроздов.

Руководитель отделения в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Аксенов и Герой России Эдуард Казымов пообещали отстаивать интересы граждан. Они планируют внимательно относиться к наказам избирателей и доказать надежность тыла для бойцов на передовой.

«Для меня главный итог кампании – не просто цифры в протоколах ЦИК, а ясный сигнал нашим ребятам на передовой: тыл надежен, страна едина, дома их поддерживают. Теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, внимательно отнестись к тем вопросам и предложениям, которые мы услышали от жителей. Впереди большая работа», – заявил Калмыков.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни участников спецоперации в списки кандидатов в депутаты Госдумы.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержки участвующих в выборах ветеранов СВО.

Участник кадровой программы «Время героев» Виталий Дроздов проголосовал на избирательном участке в Ивановской области.