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Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Бурятии
После обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму в Бурятии первое место заняла «Единая Россия», получившая 51% голосов.
В региональной избирательной комиссии сообщили результаты голосования, передает РИА «Новости».
«Подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в Республике Бурятия... По федеральному избирательному округу: «Единая Россия» – 51,00%… КПРФ – 23,64%», – говорится в сообщении ведомства.
Представители комиссии подтвердили получение данных после проверки 100% протоколов. Третье место заняла ЛДПР с результатом 8,61%, за ней следуют «Новые люди» с 6,68% и «Справедливая Россия» с 3,04%. Остальные политические силы не смогли преодолеть барьер в 3%.
Общая явка избирателей в республике достигла 49,87%. Окончательные результаты планируется утвердить на заседании избиркома в ближайшие дни. Пять лет назад результат «Единой России» составлял 42,65%, а явка находилась на уровне 44,97%.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва проходили в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия сообщила о лидерстве «Единой России» с 57,83% голосов после обработки 93,06% протоколов.
В Курганской области партия набрала 57,22% голосов по итогам подсчета всех бюллетеней.
В Хакасии победу по одномандатному округу одержал кандидат от «Единой России» Александр Штыгашев.