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Депутатом Госдумы от Хакасии стал Штыгашев от «Единой России»
Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Штыгашев одержал победу на выборах депутатов Государственной думы по одномандатному округу в Республике Хакасия, сообщил глава региона Валентин Коновалов.
Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Штыгашев одержал победу на выборах в Государственную думу в Республике Хакасия, сообщил глава региона Валентин Коновалов в «Максе». Второе место занял представитель КПРФ Валерий Старостин.
«По партийным спискам Коммунистическая партия РФ получила в Хакасии 26,32% голосов. Это один из самых высоких результатов КПРФ среди регионов России», – отметил Валентин Коновалов.
Глава Хакасии также уточнил, что Усть-Абаканский район возглавила кандидат от КПРФ Нина Леонченко, набравшая 42,28% голосов. Он выразил благодарность жителям республики за участие в голосовании и всем организаторам выборов в регионе.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы ключевым внутриполитическим событием страны.
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