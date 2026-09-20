Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.2 комментария
Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов
Масштабная атака беспилотников планировалась для срыва избирательного процесса, однако эти планы не увенчались успехом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попытки сорвать выборы с помощью массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом он написал в Max.
«Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил градоначальник. При этом он подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленной цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированной атаки силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. вражеских беспилотников.
К утру воскресенья число уничтоженных на подлете к столице аппаратов выросло до 76 штук.
В июле текущего года военные нейтрализовали свыше 200 запущенных в сторону Московского региона дронов.