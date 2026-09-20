  • Новость часаСобянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
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    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    20 сентября 2026, 09:28 • Новости дня

    Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная атака беспилотников планировалась для срыва избирательного процесса, однако эти планы не увенчались успехом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попытки сорвать выборы с помощью массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом он написал в Max.

    «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил градоначальник. При этом он подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированной атаки силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. вражеских беспилотников.

    К утру воскресенья число уничтоженных на подлете к столице аппаратов выросло до 76 штук.

    В июле текущего года военные нейтрализовали свыше 200 запущенных в сторону Московского региона дронов.

    20 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, в ходе которой было сбито более 1,6 тыс. дронов, включая 450 на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

    По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

    Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

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    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    20 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    @ Минэнерго России/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он также сообщил, что военные Министерства обороны отразили атаку еще 35 дронов. В настоящее время специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150.

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    19 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке

    Специалисты отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру ДЭГ в Москве

    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инфраструктура дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве подверглась масштабному хакерскому воздействию, однако все попытки вмешательства успешно пресекаются профильными техническими специалистами, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

    Злоумышленники продолжают попытки нарушить работу столичного ДЭГ. Воздействие осуществляется на сетевых уровнях L2, L3 и L7, что классифицируется как атаки микротиков. Технические эксперты оперативно реагируют на возникающие угрозы, сообщается на сайте Общественного штаба.

    «Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения стабильной работы системы. На процесс голосования атаки не влияют, все голоса избирателей корректно учитываются системой», – подчеркнули в организации.

    Выборы депутатов Государственной думы и муниципальных представителей района Щукино проходят с 18 по 20 сентября. Отдать голос онлайн можно до вечера воскресенья. Традиционные избирательные участки работают все три дня.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о непрерывных ночных атаках на московскую систему электронного голосования.

    Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала эти кибератаки беспрецедентно мощными.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов подтвердил нулевую результативность действий злоумышленников.

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    20 сентября 2026, 06:44 • Новости дня
    Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве беспилотный летательный аппарат врезался в здание, расположенное в районе Орехового бульвара, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Службы работают на месте происшествия», – сообщил мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах.

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    19 сентября 2026, 15:01 • Новости дня
    Суд арестовал водителя Bentley после смертельного ДТП с байкером в Москве

    Суд Москвы отправил в СИЗО водителя Bentley после гибели мотоциклиста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таганский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Кристину Борисову, управлявшую Bentley во время смертельного столкновения с мотоциклистом в центре столицы.

    Таганский суд Москвы отправил в СИЗО водителя автомобиля Bentley после смертельного ДТП в центре столицы, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    «Таганский районный суд города Москвы 19 сентября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Борисовой Кристины Константиновны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – заявили в инстанции.

    По версии следствия, вечером 17 сентября Кристина Борисова на улице Большие Каменщики врезалась в мотоцикл BMW. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, виновница этой смертельной аварии на Bentley оказалась без водительских прав.

    В начале сентября суд в Ярославле отправил в СИЗО въехавшего в остановку с людьми водителя Mercedes. Ранее нетрезвая женщина на BMW без госномеров спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими в центре столицы.

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    20 сентября 2026, 04:27 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 76, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 20 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    После этого он опубликовал еще два сообщения, в которых говорилось об уничтожении 27 БПЛА, летевших на Москву, и отражении атаки 15 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 14 летевших на Москву беспилотников.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

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    20 сентября 2026, 05:27 • Новости дня
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    ПВО в воскресенье сбила более 150 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще 15 БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще три сообщения, в которых сообщил об уничтожении силами ПВО 19, 21 и 20 БПЛА соответственно. На местах падения обломков беспилотников находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА в воскресенье выросло до 76. Таким образом, всего с начала суток уничтожен 151 дрон.

    В субботу силы ПВО также сбивали дроны на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    19 сентября 2026, 13:58 • Новости дня
    Системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили очередную атаку, уничтожив пять беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице.

    Российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили еще пять вражеских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На местах падения фрагментов сбитых дронов сейчас активно работают специалисты экстренных служб. Они принимают меры по ликвидации последствий и обеспечению безопасности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мэр столицы сообщил об уничтожении трех вражеских дронов. В тот же день силы противовоздушной обороны уничтожили 15 направлявшихся к городу беспилотников.

    Днем ранее системы ПВО сбили десять летевших на Москву аппаратов.

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    19 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Экс-председатель компании «Ротек» заочно арестован по делу о хищении

    Суд в Москве заочно арестовал экс-главу компании «Ротек» Михаила Лифшица

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд заочно отправил под стражу бывшего председателя компании «Ротек» Михаила Лифшица по делу о хищении более 20 млн рублей.

    Суд в Москве принял решение о заочном аресте бывшего председателя компании «Ротек» Михаила Лифшица в рамках уголовного дела о хищении. До этого фигурант был объявлен в розыск, пишет РИА «Новости».

    «Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Лифшица М. В. – удовлетворено», – говорится в судебных материалах.

    Ранее под стражу были взяты бывший генеральный директор «Ротек» Евгений Рубцов и финансовый директор Вячеслав Сырятов. По версии следствия, в апреле 2023 года они вместе с неустановленными лицами вступили в сговор для хищения средств.

    Злоумышленники нашли фиктивную фирму ООО «Нурфурут» и, обманув казначея «Ротек» с помощью подложных документов, перевели на ее счета более 20 млн рублей. Похищенными деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению. В сентябре суд продлил срок ареста Рубцову до 4 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы инициировали поиски бывшего руководителя компании «Ротек» Михаила Лифшица. До этого сообщалось о возможной причастности бизнесмена к хищению более 84,6 млн рублей.

    Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт за растрату.

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    19 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Системы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов, которые двигались по направлению к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще шесть БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.

    В настоящее время на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. Они занимаются ликвидацией последствий инцидента и обеспечением безопасности на прилегающих территориях.

    Накануне силы ПВО уничтожили 15 летевших на Москву беспилотников.

    Днем ранее мэр столицы сообщил о ликвидации 23 вражеских дронов.

    Всего за август военные нейтрализовали 8670 направленных в сторону столичного региона аппаратов.

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    19 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства противовоздушной обороны перехватили пять ударных дронов, которые направлялись в сторону столичного региона для совершения атаки.

    На подлете к российской столице перехвачены пять вражеских беспилотных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

    Сейчас на местах падения обломков работают профильные специалисты экстренных служб. Они оценивают обстановку и устраняют возможные последствия инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили еще пять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

    До этого системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы в ночь на субботу. А накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.

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    20 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    Концерт рэпера Madk1d отменили в Москве после прибытия полиции

    Madk1d сообщил об отмене своего выступления в центре Москвы

    Концерт рэпера Madk1d отменили в Москве после прибытия полиции
    @ VSRAP Community/VK Видео

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнитель Madk1d (Марк Серков) сообщил, что его концерт на площадке «Место Место» в центре Москвы отменили в последний момент по независящим от него причинам.

    «Я очень ждал нашей встречи, днем приезжал на площадку на чек, но мое выступление, к сожалению, сегодня не состоится», – приводит слова исполнителя РИА «Новости».

    Незадолго до начала к клубу приехали сотрудники полиции и Росгвардии, вывели посетителей, нескольких человек задержали, пишет «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сорвали андеграундный фестиваль Harvest Fest в московском баре «МО[три]».

    Ранее в Воронеже клуб Borjia отказался проводить концерт исполнителя Ганвеста после предостережения ГУ МВД.

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    19 сентября 2026, 21:01 • Новости дня
    На выборах в Госдуму за два дня проголосовали 3 млн 120 тыс. москвичей

    Tекст: Вера Басилая

    На выборах в Москве за два дня проголосовали 3 млн 120 тыс. избирателей, из них 400 тыс. с помощью бумажных бюллетеней, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

    Более 3 млн москвичей уже приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов района Щукино, передает РИА «Новости». Подавляющее большинство избирателей предпочли дистанционный формат.

    «В общем и целом на конец второго дня голосования в Москве проголосовали 3 млн 120 тыс. избирателей, из них 400 тыс. выбрали голосование при помощи бумажных избирательных бюллетеней», – рассказал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут на брифинге в Общественном штабе.

    Голосование в столице проходит с 18 по 20 сентября 2026 года. Участвовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в городе. Онлайн-голосование доступно до вечера 20 сентября, также можно воспользоваться специальными терминалами на избирательных участках.

    К утру второго дня голосования избиратели в Москве получили более 2,4 млн бюллетеней.

    Московская система дистанционного электронного голосования успешно отразила масштабные кибератаки.

    Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил об отсутствии ночных нарушений на столичных участках.

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    19 сентября 2026, 23:07 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Сейчас специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков сбитых дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу силы ПВО уже сбивали дроны на подлете к Москве.

    Всего дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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