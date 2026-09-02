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    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

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    2 сентября 2026, 10:47 • Новости дня

    Собянин раскрыл число летевших в августе на Москву вражеских дронов

    Силы ПВО в августе нейтрализовали 8670 летевших к Москве дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За август в сторону Московского региона было направлено 8670 беспилотников, большинство из которых удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    За минувший месяц в направлении Московского региона было зафиксировано 8670 беспилотных летательных аппаратов, передает Собянин в Mах.

    Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.

    Порядка 795 беспилотников удалось уничтожить непосредственно на подлете к столице.

    Позже в среду Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны также ликвидировали два дрона, направлявшихся к Москве. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа силы ПВО уничтожили шесть летевших к столице беспилотников.

    Масштаб атак вражеских дронов на Москву в последнем месяце лета достиг двухлетнего максимума.

    В середине августа военные за одну неделю нейтрализовали 1743 направлявшихся в столичный регион аппарата.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


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    2 сентября 2026, 01:57 • Новости дня
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии ответил на вопрос, могут ли стать военными целями ВС РФ объекты на территории Британии.

    «Это секрет, военная тайна», – ответил президент России на вопрос, могут ли объекты ВПК на территории Британии, связанные с Украиной, стать для России военными целями.

    Кроме того он подтвердил, что военные объекты на Украине являются законной целью для российской армии. «Любые военные объекты на Украине – наша законная цель, британские, какие угодно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова  предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия.

    Ранее власти Британии одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов.

    Украина оказалась лишена доступа к морю в результате успешных действий Вооруженных сил России, передает RT со ссылкой на Reuters.

    Агентство отмечает, что удары российской армии привели к полной блокировке украинских морских портов.

    «Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90% экспорта Украины», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, систематические удары России по портовой инфраструктуре в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом в Одесской области.

    Украинское аграрное объединение UAC предупредило об угрозе полного обвала экспорта сельхозпродукции.

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    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

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    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

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    2 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    Путин сообщил об уличных боях в городе Орехов Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал о боях в Запорожской области и продвижении российских военнослужащих на Сумском и Добропольском направлениях фронта.

    «Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно», – приводит пресс-служба Кремля ответ президента в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Говоря о подразделениях Южной группировки войск, Путин отметил уверенное продвижение с преодолением оборонительных рубежей и инженерных сооружений. «В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 км. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска «обтекать» с юга и подходят с востока», – сообщил Путин.

    Президент указал на достижения войск группировки «Центр», которые наступают на нескольких направлениях сразу. «Ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы – и инженерные, и долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но, уверен, они будут», – отметил глава государства.

    По словам Путина, группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. При этом до города Сумы осталось около 12 километров.

    Президент напомнил, что стремление российских военных отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км объяснимы и вызваны действиями киевских властей. «Напомню, что эти действия с нашей стороны были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе. Российские войска в конце августа освободили семь населенных пунктов за неделю.

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    1 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска при освобождении Червоной Криницы заняли крупный укрепрайон

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области, заняв крупный укрепрайон и уничтожив более роты солдат противника.

    Вооруженные силы России при освобождении Червоной Криницы в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны, передает РИА «Новости». Под контроль перешло порядка 100 строений и 15 кв. километров территории.

    «Штурмовые подразделения 1198-го мотострелкового полка 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» в ходе наступательных действий взяли под контроль крупный район обороны противника, включая населенный пункт Червоная Криница Запорожской области», – сообщили в Минобороны России.

    В оборонном ведомстве отметили, что в результате боев потери украинской армии составили свыше роты живой силы. Кроме того, уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».

    Освобождение населенного пункта позволило подразделениям группировки «Восток» нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении. Установление контроля над Червоной Криницей создает условия для дальнейшего развития наступления и усиления давления на позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки российские войска освободили Новопавловку в Запорожской области.

    В конце августа бойцы группировки «Восток» заняли запорожский населенный пункт Неженка.

    В мае военные взяли под контроль село Чаривное на этом же направлении.

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    2 сентября 2026, 08:36 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе
    ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли массированные удары по логистическим центрам, а также портовой и энергетической инфраструктуре на Украине, используемым украинскими военными, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре на Украине, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    Вечером 1 сентября российские беспилотники поразили логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп» в Киевской области. На его складах хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, включая комплектующие для дронов большой и средней дальности.

    Кроме того, в ночь на 2 сентября в Одессе и Одесской области были поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов.

    В порту Одессы удары пришлись по предприятию опытного производства безэкипажных катеров, шести резервуарам с горючим для украинских войск и складам с военно-техническим имуществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики украинской армии.

    В середине августа ударные беспилотники поразили склады с военным имуществом в порту Одессы.

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    1 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие свутки освободили два населенных пункта в Запорожской области – Новопаволовку и Червоную Криницу.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ около Орехова, Червоного Жовтеня и Преображенки Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» освободили Червоную Криницу в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Василевского Запорожской области и Шевякино Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял более 295 военнослужащих и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Уланово, Коренеком, Малой Рыбицей и Стрелецкой Пушкаркой Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Соснового Бора, Бережного, Подсреднего, Рубленого и Приколотного.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Лесной Стенки, Грушевки Харьковской области, Святогорска, Сидорово и Щурово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артиллерийская установка Krab.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны поблизости от Славянскв, Краматорскв, Васютинского, Дружкови, Куртовкаи и Райского ДНР.

    Противник потерял более 210 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Андреевки, Белозерского, Ракши, Новофедоровки, Новотроицкого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

    Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.

    За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

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    2 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    «Миссис Россия» захотела с мужем Дмитрием Куклачевым отправиться в зону СВО

    «Миссис Россия» заявила о планах отправиться в зону спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Победительница конкурса «Миссис Россия 2026» Марина Куклачева планирует отправиться в зону специальной военной операции вместе со своим мужем, артистом Дмитрием Куклачевым.

    Победительница конкурса красоты намерена сопровождать супруга в поездках к военнослужащим, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Куклачев регулярно посещает бойцов, однако пока не позволяет жене составить ему компанию.

    «Мой супруг – активный участник этого движения, он раз в три месяца ездит к бойцам. А меня не берет», – отметила Куклачева.

    По ее словам, муж опасается за ее безопасность из-за тяжелых полевых условий. Он считает, что женщине там не место, но Куклачева уверена, что вскоре сможет к нему присоединиться.

    В июле 2025 года столичный департамент культуры сообщал, что Театр кошек Куклачева взял на «службу» трех животных из зоны спецоперации. Котов, спасенных бойцами и волонтерами, привезли из ДНР и районов под Курском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Марина Куклачева завоевала титул «Миссис Россия – 2026».

    Весной спасенная из зоны спецоперации кошка Глуша выступила на сцене Театра кошек Куклачева.

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    1 сентября 2026, 23:33 • Новости дня
    Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России

    Путин: Святогорск перешел под контроль ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил об освобождении города Святогорска (ДНР).

    «За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    В конце августа ВС России освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также взяли под контроль Храповщину в Сумской области. Кроме того, российские военнослужащие установили контроль над Великим Приколом в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.


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    2 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Силовики: Мать бригадного генерала ВСУ получает российскую пенсию

    RT: Генерал ВСУ имел российское гражданство и недвижимость

    Tекст: Катерина Туманова

    Источник в силовых структурах сообщил, как в 2000-х годах бригадный генерал ВСУ Владимир Шведюк, который отвечал за строительство укрепрайонов на украинско-белорусской границе, имел гражданство России и московскую недвижимость.

    При этом официальная биография генерала ВСУ гласит, что он уроженец Винницкой области, рассказал RT источник в российских силовых структурах.

    «…Военный вышел из российского гражданства только после «крымской весны», когда ему на Украине пообещали карьерный рост. При этом его мать остаётся гражданкой Российской Федерации, получает российскую пенсию и имеет счета в российских банках», – заявил он.

    Перед распадом СССР Шведюк поступил в Казанское военное училище, затем его родители переехали в Москву, где в 1995 году семья купила недвижимость, третья часть которой была записана на сына.

    Через два года Шведюк получил российский паспорт. Московскую квартиру продали украинцам, при этом родители будущего генерала ВСУ сохраняли там прописку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты выяснили, что главком ВСУ Драпатый в юности учился в Сургуте. Сестру Драпатого разыскивали в России из-за долга по кредиту.


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    1 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    МЧС предупредило о грозах и шквалистом ветре в Москве

    МЧС: В Москве ожидаются грозы и ветер до 15 м/с

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник, 1 сентября, в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия с сильным дождем и порывистым ветром, сообщили в МЧС России.

    Непогода накроет столицу вечером, передает РИА «Новости». «В период с 17.00 до 22.00 1 сентября в Москве ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду», – сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС России.

    Неделей ранее синоптики спрогнозировали в столице кратковременные дожди с порывами ветра до 14 метров в секунду.

    В июле метеорологи предупредили москвичей о грозе со скоростью ветра до 15 метров в секунду.

    Из-за аналогичной непогоды Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.

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    1 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Несколько московских музеев вынужденно остановили работу

    Пушкинский музей, Музей Востока и Музей Москвы приостановили работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГМИИ имени А. С. Пушкина временно закрыт для посетителей по техническим причинам, сроки возобновления работы будут известны позднее, сообщили в пресс-службе музея.

    ГМИИ имени А. С. Пушкина приостановил работу по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Точные сроки возобновления приема посетителей пока не определены, уточнили в пресс-службе учреждения. «Уважаемые посетители, по техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее», – говорится в официальном сообщении.

    Посетители могут дождаться открытия и использовать билеты в любой день до окончания срока их действия. Также в течение 10 дней доступно оформление возврата средств через электронную форму. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

    Помимо Пушкинского музея, главное здание Музея Востока на Никитском бульваре закрыто ориентировочно до 13:00. Средства за электронные билеты туда вернутся автоматически. Кроме того, Музей Москвы и все его филиалы приостановили работу до 14:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле администрация Пушкинского музея эвакуировала посетителей из-за угрозы безопасности.

    Позже культурное учреждение возобновило работу в штатном режиме.

    В июле Мария Баландина возглавила Музей Москвы.

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    1 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Обломки украинского беспилотника повредили сельхозпредприятие под Воронежем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, обломки которого повредили сельскохозяйственное предприятие.

    Дежурные силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Воронежской области, передает ТАСС. В результате падения обломков повреждено остекление здания сельскохозяйственного предприятия и произошло возгорание травы.

     «Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», – сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия в одном из пригородных районов работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа российские системы противовоздушной обороны поразили 18 украинских беспилотников над Воронежской областью.

    Днем ранее в результате падения фрагментов дронов два человека получили ранения средней степени тяжести. В мае из-за атаки беспилотника на местном предприятии произошло возгорание.

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