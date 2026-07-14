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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    13376 комментариев
    14 июля 2026, 14:38 • Новости дня

    Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина

    Мария Баландина сменила Анну Трапкову на посту директора Музея Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Культурное учреждение столицы обрело нового руководителя, перед которым поставлены задачи по расширению международного сотрудничества и запуску масштабных просветительских инициатив, отметили в мэрии.

    Новым руководителем Музея Москвы стала Мария Баландина, сменившая на этой должности Анну Трапкову. В столичном департаменте культуры отметили, что новый директор имеет богатый управленческий опыт и много лет работает в сфере искусства, передает ТАСС.

    «Директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, сменив на этом посту Анну Трапкову», – говорится в официальном сообщении ведомства. Ожидается, что под ее руководством институт продолжит развиваться, запустит новые проекты и расширит международные связи.

    Сама Баландина назвала назначение большой честью. Она подчеркнула важность сохранения достигнутых результатов, а также намерение развивать просветительские программы, укреплять партнерства и привлекать новую аудиторию. Предыдущий руководитель Анна Трапкова занимала этот пост с 2019 года, укрепив статус учреждения в культурной жизни столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Анна Трапкова возглавила Музей истории ГУЛАГа.

    В январе новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова.

    12 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 300 беспилотных летательных аппаратов направлялись в сторону Московского региона за последние 24 часа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин в канале на платформе Max.

    «45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – добавил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущих суток противовоздушная оборона ликвидировала 40 направлявшихся к российской столице вражеских беспилотных аппаратов.

    Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех летевших на город дронов.

    Несколькими днями ранее в направлении столичного региона двигалось свыше 430 беспилотников.

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    12 июля 2026, 20:26 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе

    Tекст: Денис Тельманов

    В понедельник, 13 июля, столичный регион накроют кратковременные дожди с грозой, градом и порывистым ветром, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

    Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.

    «По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

    Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.

    В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.

    Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
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    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    12 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять беспилотников ВСУ были ликвидированы на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.

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    12 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    Атаку девяти дронов на подлете к Москве пресекли силы ПВО

    Атаку девяти дронов пресекли силы ПВО пресекли силы ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.

    «Сбиты ещё девять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Mamx-канале.

    До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве. Всего с начала дня к Москве не подпустили 14 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.


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    11 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Мурат Гассиев на турнире IBA.PRO 19 в Москве выиграл у немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

    Гассиев встретился на ринге с Питером Кадиру в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Бой прошел в рамках турнира IBA.PRO 19 в Москве и завершился досрочно, сообщило РИА «Новости».

    Судья зафиксировал победу Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, российский боксер успешно защитил принадлежащий ему чемпионский пояс WBA.

    В послужном списке 32-летнего Гассиева 34 победы, из них 27 нокаутом, при двух поражениях.

    До этого, 26 июня, экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от своих чемпионских титулов, после чего Гассиев был признан полноценным чемпионом WBA.

    «Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», – сказал Гассиев ТАСС после победы.

    Для 29-летнего Кадиру поражение в Москве стало вторым в профессиональной карьере при 23 победах.

    Ранее в этот вечер россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.

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    11 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    Россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA)

    Россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Артем Сусленков в 12-раундовом поединке в Москве победил бывшего временного чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) британца Джо Джойса и завоевал титул WBA в супертяжелом весе.

    Сусленков одолел соперника Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде. И теперь в его активе 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения, передает ТАСС.

    Ранее у Сусленкова был титул чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF), а на любительском ринге он становился чемпионом России и бронзовым призером чемпионата страны.

    Британец Джойс потерпел пятое поражение в карьере и третье подряд при 16 победах (15 нокаутом).

    В 2022 году он получил статус временного чемпиона мира WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера. При этом в следующих пяти поединках до боя в Москве Джойс потерпел четыре поражения.

    Россиянин Шарабутдин Атаев в другом бое в этот день стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 кг, одолев на ринге венесуэльца Хосе Ускатеги решением судей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.


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    12 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    В Москве взыскали убытки с упавшего пьяным на пути метро пассажира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд обязал пассажира, который пьяным упал на пути в московском метро, выплатить компенсацию за остановку поездов, говорится в судебных материалах.

    Суд обязал пассажира, который в нетрезвом виде упал на пути станции «Тургеневская», выплатить компенсацию за остановку поездов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 21 сентября 2025 года на Калужско-Рижской линии.

    Из-за падения человека на рельсы машинисту пришлось применить экстренное торможение. Движение на участке было прервано на 21 минуту. Отмена трех поездов привела к убыткам для предприятия в виде упущенной выгоды. Точная сумма иска в материалах дела не разглашается.

    «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с... (ответчика) в пользу ГУП «Московский метрополитен» упущенную выгоду», – говорится в судебном решении. Нарушитель признал свою вину, объяснив падение случайностью.

    Помимо возмещения убытков, суд оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей. Наказание назначено за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня из-за человека на путях остановили движение поездов на участке Большой кольцевой линии.

    В мае из-за пассажира на рельсах произошел сбой в графике на Замоскворецкой линии.

    В апреле на станции «Баррикадная» нетрезвый мужчина спустился на пути перед прибывающим составом.

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    11 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    Собянин утвердил даты празднования 879-летия Москвы

    Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города в Москве 5 и 6 сентября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Празднование Дня города в столице состоится 5 и 6 сентября, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Традиционные торжества пройдут на множестве площадок, охватывающих как исторический центр, так и жилые районы. Горожан ожидают праздничные мероприятия в парках, а также в различных учреждениях культуры, образования и социальной защиты, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

    В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Детальная программа праздничных событий будет утверждена столичными властями в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием города. Президент России Владимир Путин назвал атмосферу мегаполиса уникальной.

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    12 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    В аэропортах Москвы из-за грозы задержали и отменили более 150 рейсов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мощный грозовой фронт нарушил работу Московского авиационного узла, вынудив авиакомпании массово корректировать расписание и отправлять самолеты на запасные аэродромы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Непогода в столичном регионе привела к серьезным сбоям в расписании Шереметьево, Внуково и Домодедово. Из-за грозы и временных ограничений на полеты часть прибывающих самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы», – говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

    Крупнейшие отечественные авиакомпании уже объявили об изменениях в полетных программах. «Аэрофлот» отменяет некоторые вылеты и сдвигает время отправления других рейсов. Самолеты, перенаправленные на запасные аэродромы, вернутся в Шереметьево после дозаправки и нормализации погодных условий. Перевозчик обещает оперативно и бесплатно переоформить билеты транзитным пассажирам на ближайшие стыковочные рейсы. Авиакомпания «Победа» также массово корректирует свое расписание.

    Представители туристической отрасли настоятельно рекомендуют пассажирам проверять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов или в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний до выезда из дома. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не следует, так как все операции по возврату и переоформлению билетов доступны онлайн. Во время ожидания вылета пассажирам обязаны предоставить напитки, питание, а при длительной задержке – гостиницу. Службы аэропортов и авиаперевозчиков переведены на усиленный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково возобновил привычное обслуживание рейсов после сильной непогоды.

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    12 июля 2026, 23:42 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых за последние часы на подлете к Москве БПЛА выросло до 16, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – указал глава города в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов находятся представители экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице.

    Позже военные перехватили пять направлявшихся к столице дронов.

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    12 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять дронов на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в понедельник 35 БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    В течение дня Собянин сообщал о ликвидации БПЛА в соцсетях. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – говорится в последнем из соответствующих сообщений в «Максе», опубликованном в 23.36 мск.

    Он отметил, что в настоящее время на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 08.00 мск до 20.00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и морскими акваториями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дронов, направлявшихся в сторону российской столицы, на месте работают специалисты экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении вражеских дронов, передает ТАСС.

    «Еще три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил глава города.

    Позднее градоначальник добавил информацию о ликвидации еще четырех аппаратов. В результате общее количество сбитых беспилотников достигло семи.

    На местах падения фрагментов продолжают работу профильные специалисты, обеспечивая безопасность территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в воскресенье мэр столицы сообщил о ликвидации девяти дронов ВСУ.

    Позже силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять вражеских аппаратов.

    Несколькими днями ранее ПВО перехватила 152 украинских беспилотника.

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    12 июля 2026, 11:14 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к российской столице ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата, обломки которых в настоящее время исследуют профильные специалисты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в официальном канале на платформе Max.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром мэр столицы сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.

    До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве.

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