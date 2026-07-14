Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина

Мария Баландина сменила Анну Трапкову на посту директора Музея Москвы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новым руководителем Музея Москвы стала Мария Баландина, сменившая на этой должности Анну Трапкову. В столичном департаменте культуры отметили, что новый директор имеет богатый управленческий опыт и много лет работает в сфере искусства, передает ТАСС.

«Директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, сменив на этом посту Анну Трапкову», – говорится в официальном сообщении ведомства. Ожидается, что под ее руководством институт продолжит развиваться, запустит новые проекты и расширит международные связи.

Сама Баландина назвала назначение большой честью. Она подчеркнула важность сохранения достигнутых результатов, а также намерение развивать просветительские программы, укреплять партнерства и привлекать новую аудиторию. Предыдущий руководитель Анна Трапкова занимала этот пост с 2019 года, укрепив статус учреждения в культурной жизни столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Анна Трапкова возглавила Музей истории ГУЛАГа.

В январе новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова.