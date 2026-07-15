Следователи раскрыли убийство россиянина в Белоруссии спустя 17 лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Белоруссии возобновили следствие по делу об убийстве российского гражданина, совершенном 17 лет назад, передает РИА «Новости».

Тело 42-летнего жителя Брянской области с признаками насильственной смерти было обнаружено 25 марта 2009 года вблизи деревни Калинино Буда-Кошелевского района. Мужчина погиб от тупой травмы тела, однако раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось.

В 2026 году российские правоохранители передали белорусским коллегам важную информацию, позволившую установить подозреваемого. Им оказался 58-летний ранее судимый житель Брянской области.

По данным следствия, в конце 2008 года он обманным путем завладел деньгами погибшего за проданный дом, а в марте 2009 года вывез мужчину в Белоруссию и убил.

В настоящее время подозреваемый находится в российском следственном изоляторе. Он проходит обвиняемым по другому делу – об убийстве семьи из четырех человек в Брянской области в конце девяностых годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские пограничники задержали разыскиваемого за убийство россиянина в Минске.

В мае 2026 года приморские следователи раскрыли совершенное 13 лет назад двойное убийство.

В конце прошлого года столичные правоохранители нашли виновника жестокой расправы над девушкой в 1998 году.