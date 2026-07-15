AmCham: Бизнес США потерял 200 млрд долларов из-за санкций

Tекст: Катерина Туманова

«Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов», – сказал глава AmCham РИА «Новости».

Он отметил, что с началом СВО среди западных предпринимателей возникла растерянность, и некоторые решения об уходе принимались на эмоциях. При этом в Американской торговой палате призывали сохранять трезвость и не спешить с выводами.

Эйджи подчеркнул, что никто из работавших в России не хотел покидать российский рынок, так как он остается большим, стабильным и привлекательным. Кроме того, Россия открывает перспективы для связей со странами Центральной и Средней Азии.

«Вот почему для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы, и фабрики. У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий, разбросанных по разным регионам», – пояснил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса в 300 млрд долларов, отмечая, что многие компании из США сейчас регистрируют свои торговые марки для возможного возвращения.