Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде

Tекст: Денис Тельманов

Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

«Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.