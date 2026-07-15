Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Макрон поздравил Испанию и понадеялся на будущие победы сборной Франции
Макрон направил поздравление Испании с выходом в финал ЧМ
Президент Франции Эммануэль Макрон после провала национальной сборной в полуфинальном матче поздравил соперников-победителей из Испании и понадеялся на потенциал сборной своей страны.
«Поздравляем Испанию с выходом на новый этап! Спасибо синим (сборной Франции – прим. ВЗГЛЯД) за то, что самоотверженно защищали наши цвета. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала будущих побед», – написал он в соцсети Х.
Напомним, испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.