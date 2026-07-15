Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Пушилин заявил, что Украина лишилась самостоятельности на десятилетия
Пушилин: Украина лишилась самостоятельности на десятилетия
Очередное продление военного положения и мобилизации на Украине приведет к утрате страной самостоятельности и тотальной внешней зависимости на десятилетия, считает глава ДНР Денис Пушилин.
«Своими действиями Киев на десятилетия вперед лишил страну возможностей быть самодостаточной, существовать без тотальной внешней зависимости и самостоятельно наполнять бюджет», – сказал он РИА «Новости».
Пушилин также высказывался о катастрофической ситуации в экономике Украины.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации со 2 августа еще на 90 дней. Позже украинские парламентарии поддержали инициативу, утвердив пролонгацию мер в 20-й раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Мазурашу сообщил об уклонении 1 млн украинцев от мобилизации. Чешский дипломат спрогнозировал бегство Зеленского с Украины из-за проблем Киева.
Российские силовые структуры сообщили о направлении доходов от взяток за уклонение от мобилизации в неофициальный фонд Владимира Зеленского.