Пушилин: Украина лишилась самостоятельности на десятилетия

Tекст: Катерина Туманова

«Своими действиями Киев на десятилетия вперед лишил страну возможностей быть самодостаточной, существовать без тотальной внешней зависимости и самостоятельно наполнять бюджет», – сказал он РИА «Новости».

Пушилин также высказывался о катастрофической ситуации в экономике Украины.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации со 2 августа еще на 90 дней. Позже украинские парламентарии поддержали инициативу, утвердив пролонгацию мер в 20-й раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Мазурашу сообщил об уклонении 1 млн украинцев от мобилизации. Чешский дипломат спрогнозировал бегство Зеленского с Украины из-за проблем Киева.

Российские силовые структуры сообщили о направлении доходов от взяток за уклонение от мобилизации в неофициальный фонд Владимира Зеленского.







