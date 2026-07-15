Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Трамп отказался от 20-процентного тарифа за проход судов через Ормуз
Президент США Дональд Трамп передумал вводить 20-процентрые пошлины на суда, проходящие через Ормуз и решил заменить их сделками, выгоды от которых осознают и поучат все стороны-участницы.
«Основываясь на весьма продуктивных беседах с руководством Ближнего Востока, я решил заменить 20-процентный сбор за возмещение расходов в США торговыми и инвестиционными сделками, которые различные страны Персидского залива будут заключать с США. Эти инвестиции будут масштабными, но в то же время необычайно выгодными для них самих и их будущего», – написал Трамп в Truth Social.
Ранее портал HuffingtonPost сообщал, что Британии осудила предложение Дональда Трампа ввести 20-процентную пошлину для всех грузовых судов, использующих Ормузский пролив, назвав это нарушением международного права, которое может нарушить мировую торговлю.
Так в Британии отреагировали на заявление Трампа о том, что «Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него».
Американский президент в своей соцсети пояснил, что США возобновляют иранскую блокаду, которая будет препятствовать входу или выходу иранских судов или судов-покупателей из Ирана. Остальные страны будут иметь право на «справедливое и свободное использование пролива».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, а МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством. Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом.