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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

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    15 июля 2026, 06:05 • Новости дня

    Трамп отказался от 20-процентного тарифа за проход судов через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп передумал вводить 20-процентрые пошлины на суда, проходящие через Ормуз и решил заменить их сделками, выгоды от которых осознают и поучат все стороны-участницы.

    «Основываясь на весьма продуктивных беседах с руководством Ближнего Востока, я решил заменить 20-процентный сбор за возмещение расходов в США торговыми и инвестиционными сделками, которые различные страны Персидского залива будут заключать с США. Эти инвестиции будут масштабными, но в то же время необычайно выгодными для них самих и их будущего», – написал Трамп в Truth Social.

    Ранее портал HuffingtonPost сообщал, что Британии осудила предложение Дональда Трампа ввести 20-процентную пошлину для всех грузовых судов, использующих Ормузский пролив, назвав это нарушением международного права, которое может нарушить мировую торговлю.

    Так в Британии отреагировали на заявление Трампа о том, что «Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него».

    Американский президент в своей соцсети пояснил, что США возобновляют  иранскую блокаду, которая будет препятствовать входу или выходу иранских судов или судов-покупателей из Ирана. Остальные страны будут иметь право на «справедливое и свободное использование пролива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, а МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством. Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом.

    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    США начали новую серию ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская авиация приступила к массированным бомбардировкам иранской территории, сообщил неназванный американский чиновник.

    Американские вооруженные силы на протяжении нескольких часов осуществляют атаки на иранские объекты, сказал собеседник ABC News, передает РИА «Новости».

    В прошлую ночь Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи атак по иранской территории.

    Иранские военные в ответ поразили беспилотниками американскую авиабазу в Иордании. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

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    14 июля 2026, 20:11 • Новости дня
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Пользователи Reddit обнаружили многочисленные ошибки в новом логотипе международного аэропорта имени Дональда Трампа во Флориде и предположили, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Пост с этим обсуждением быстро завирусился.

    Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.

    Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.

    Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.

    Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.

    «Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.

    Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».

    Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».

    После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.

    Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.

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    14 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Посол Ирана Джалали заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Поведение Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху свидетельствует о глубоком кризисе, передает РИА «Новости».

    Иранский дипломат Казем Джалали уверен, что текущая ситуация является предвестником глобальных трансформаций в регионе.

    «Анализ поведенческих моделей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен», – подчеркнул посол. Рост числа жертв и организованные убийства говорят не о превосходстве, а о стратегическом тупике двух государств в противостоянии с Тегераном.

    Бездействие мировых институтов разрушает легитимность привычного порядка, открывая путь для новых коалиций. Напомним, 8 июля американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам. Вашингтон объяснил это реакцией на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ вооруженные силы исламской республики атаковали американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Иранские власти предостерегли Вашингтон от любых провокаций в Ормузском проливе. г

    Ранее американский лидер призвал премьер-министра Израиля избегать полномасштабной войны.

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    14 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Трамп заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций Грэма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие законопроекта о новых санкциях против России.

    Документ активно продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Это в честь Линдси. Это его. Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано», – сказал Трамп в беседе с журналистами во вторник.

    Ранее американские сенаторы объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти Линдси Грэма. Вашингтон готовится утвердить введение жестких вторичных пошлин для иностранных импортеров российских энергоносителей.

    Сам американский политик скончался после болезни на 72-м году жизни.

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    14 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом

    Вице-президент Ирана Ареф заявил о планах установить суверенитет над Ормузом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран намерен взять под свой контроль стратегически важный Ормузский пролив, опираясь на существующие международные правовые нормы и правила.

    Иранское руководство планирует закрепить контроль над Ормузским проливом на основе действующих правовых механизмов. С соответствующим заявлением выступил вице-президент Исламской республики Мохаммад Реза Ареф, передает ТАСС.

    «Тегеран надеется установить суверенитет Ирана над Ормузским проливом в свете правовых фактов и норм», – подчеркнул политик в интервью одному из ближневосточных телеканалов. По его словам, стремление государства контролировать эту акваторию так же естественно, как и право других стран на ее использование.

    Ареф также отметил, что текущая ситуация вокруг пролива используется искусственно. По его оценке, происходящие там события служат лишь предлогом для реализации планов Соединенных Штатов по установлению собственного господства в ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля иранский чиновник предостерег Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи допустил переход ситуации в акватории под юрисдикцию международного права. До этого сообщалось. что Тегеран запланировал совместное с Оманом управление этим стратегически важным маршрутом без участия Вашингтона.

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    14 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Власти Ирана заявили об ударах США по городу Бушеру

    Американские военные атаковали четыре локации на территории провинции Бушер

    Tекст: Мария Иванова

    В нарушение действующего меморандума о перемирии Соединенные Штаты подвергли обстрелу несколько объектов на юге Исламской Республики.

    Американская армия нанесла удары по городу Бушеру на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    Заместитель губернатора иранской провинции Эхсан Джаханиян подтвердил факт атаки.

    «Нарушение США перемирия и меморандума продолжается, сегодня днем по четырем локациям в Бушере были попадания вражеских снарядов», – сказал Джаханиян.

    Серия атак со стороны американских военных началась 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В качестве ответной меры иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы, расположенные в ряде стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Днем ранее армия Соединенных Штатов атаковала несколько военных баз на юге страны.

    До этого американская авиация поразила объекты в непосредственной близости от атомной электростанции Бушер.

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    14 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах по американской авиабазе в Иордании

    Иранские военные нанесли удары по авиабазе США на территории Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании в ответ на агрессивные действия против исламской республики.

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал военную базу Соединенных Штатов в Иордании, передает РИА «Новости». Этот объект активно применялся американскими военнослужащими для нанесения ударов по иранской территории.

    «Воины ислама... нанесли удары по ключевым объектам и позициям американского врага на авиабазе... занятой американской армией «детоубийц»», – говорится в официальном заявлении элитного подразделения, которое транслировал телеканал Press TV.

    Отмечается, что пораженная инфраструктура играла важную роль в операциях против исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные атаковали склады с ракетами на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании. В результате удара беспилотниками на территории американского военного объекта вспыхнул сильный пожар.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил десять баллистических ракет по базе Аль-Азрак.

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    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

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    14 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило крайнюю обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана.

    Об этом стало известно по итогам встречи в Москве заместителя главы МИД России Дмитрия Любинского с исполняющим обязанности генерального директора главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.

    «С российской стороны отмечена крайняя обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана. Подтвержден призыв к возобновлению диалога в интересах установления прочного мира в регионе», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В июне Кремль призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности. Позже военные эксперты оценили очередные американо-иранские столкновения в Ормузском проливе.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров выступил за немедленное прекращение боевых действий в регионе.

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    15 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пообещал усиливать удары по Ирану с каждым днем

    Трамп: Удары по Ирану усилятся, если Тегеран не вернется к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал с каждым днем наращивать удары по Ирану и довести их до кульминации, разбомбив все электростанции и мосты республики.

    «Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером мы нанесем им очень сильный удар. Послезавтра вечером мы нанесем им очень сильный удар», – заявил Трамп в интервью Fox News.

    Он заверил, что на следующей неделе «все станет совсем плохо» для иранцев.

    «Потому что на следующей неделе мы будем работать по электростанциям. На следующей неделе начнутся работы по мостам. Мы выведем из строя все электростанции. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», – добавил он.

    Трамп также заявил, что у Ирана «нет выбора», кроме как заключить сделку на фоне усиления американских ударов. Перед интервью он заявил, что его представители контактировали с иранскими официальными лицами за час до этого.

    «Они хотят заключить сделку, но каждый раз, когда заключают сделку, её нарушают», – посетовал американский президент.

    Трамп заявил, что американские войска «очень осторожно относятся к гражданскому населению», но предупредил, что Тегеран должен вернуться за стол переговоров.

    «Я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется», – повторил он.

    Президент США отметил, что иранская армия «пошатнулась в сторону очень низкого уровня» после неоднократных ударов США, добавив, что атаки будут продолжаться, «пока я не скажу, что с меня хватит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном. Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля.


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    14 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить дополнительные удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных ударов по Ирану для ослабления иранских возможностей, о чем сообщено в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «Сегодня в 15.00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для нападения на коммерческое судоходство в Ормузском проливе», – сказано в сообщении соцсети Х.

    В CENTCOM уточнили, что удары наносятся по мере того, как американские войска готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

    «Блокада вступает в силу в 16:00 по восточному времени», – добавили там.

    Ранее в этот день СМИ сообщали, что США начали новую серию ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщает об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.



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    15 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Трамп допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России

    Трамп: Иран и «Хезболлу» могут добавить в антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал внимательно изучить обновленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России и отметил, что законодатели могут туда добавить Иран и «Хезболлу», о чем он сообщил на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

    «Они бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболлу». Это то, что я слышал», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава Белого дома добавил, что конгрессмены рассматривают возможность расширения действия документа, сам же он никакого решения пока не принял.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций группы конгрессменов. WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций с 2022 года 200 млрд долларов.


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    15 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении военной базы США в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    Поражен центр тылового обеспечения и поддержки ВС США в районе Мина-Абдалла в Кувейте, объект уничтожен, сообщил Иран, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Командование КСИР предупредило о закрытии Ормузского пролива. Ограничения сохранятся до полного прекращения американских враждебных действий против Тегерана.

    Незадолго до этого появлялись сообщения о серии других атак. Иранские вооруженные силы наносили удары по объектам на территории Бахрейна, Иордании и Кувейта.

    Несколько дней назад Иран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Позже иранские военные уничтожили склады боеприпасов и пусковые установки HIMARS армии США на кувейтской территории. Накануне иранские силы нанесли ракетные удары по американскому судну и военным объектам в Кувейте.

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    Российский газ нашел новый путь в Азию

    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейского будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода? Подробности

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    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей

    Евросоюз создает морской центр в Черном море – штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии. Эксперты видят в этом неслучайный выбор: черноморские страны НАТО позволяют Брюсселю обойти конвенцию Монтре без формального нарушения. Какие риски это создает для России? Подробности

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    Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора

    ФСБ предотвратила еще одну попытку теракта украинских спецслужб. На этот раз целью было стратегическое предприятие в Подмосковье. Как и в прошлые разы, противник хотел нанести удар FPV-дронами, доставленными в Россию контрабандой. Эксперты отмечают: БПЛА становятся главным оружием террористических актов Киева, и это требует от Москвы новых подходов к борьбе с угрозой. Подробности

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    Российская рыба победила санкции Запада

    «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас. Так она прокомментировала отказ ЕС от идеи ввести санкции на закупку российской рыбы Европой. Как получилось, что рыбная отрасль России оказалась сильнее санкционного угара ЕС? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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