Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Над Иорданией уничтожили три иранские баллистические ракеты
Иорданские средства противовоздушной обороны поразили три баллистические ракеты, выпущенные иранской стороной, сообщили иорданские вооруженные силы.
ПВО Иордании перехватило и сбило три баллистические ракеты, проникнувшие в воздушное пространство страны утром в среду, указали в ВС страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что ракеты летели со стороны Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.
Днем ранее Иран нанес удар по складам ракет на американской авиабазе «Принц Хасан». На прошлой неделе иранские военные выпустили десять баллистических ракет по базе Аль-Азрак.