Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Объем российских вложений в гособлигации США вырос до 29 млн долларов
Портфель принадлежащих российской стороне государственных ценных бумаг Соединенных Штатов увеличился в мае на 3 млн долларов, свидетельствуют данные минфина США.
Общий объем инвестиций российской экономики в американский госдолг достиг 29 млн долларов, передают РИА «Новости».
Основная часть этих средств, составляющая 26 млн долларов, размещена в долгосрочных бумагах. На краткосрочные активы приходится лишь 3 млн долларов.
Тройка крупнейших держателей американского долга осталась без изменений. Лидирующую позицию сохранила Япония, хотя ее вложения за месяц сократились до 1,14 трлн долларов.
Второе место уверенно занимает Британия, нарастившая свой портфель до 948,6 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, увеличивший объем удерживаемых на балансе облигаций до 659,3 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле объем российских вложений в американские гособлигации вырос до 26 млн долларов. По итогам марта размер этих инвестиций снизился до 25 млн долларов.