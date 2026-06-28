США атаковали десять целей в Иране

Tекст: Антон Антонов

«Истребители ВМС и ВВС США нанесли удары сегодня вечером по десяти иранским военным целям в нескольких местах в Ормузском проливе и его окрестностях в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku», – сообщает CENTCOM в X.

Американский чиновник заявил, что после ответных ударов Ирана не поступало информации о «жертвах со стороны США или ущербе объектам США в регионе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.