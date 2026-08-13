Додон обвинил молдавских министров в лицемерии из-за отказа говорить по-русски

Tекст: Мария Иванова

Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил в лицемерии молдавских политиков, делающих вид, что не владеют русским языком, передает РИА «Новости».

Поводом стал отказ министра обороны Анатолия Носатого отвечать на вопрос журналистов на русском языке. При этом в официальном резюме чиновника указано знание русского, румынского и английского.

«Знание русского языка – это преимущество для молдаван, многие нас за это ценят в других странах. Думаю, те, кто притворяются, что не знают его, отвечая на вопросы журналистов, лицемерят, уверен, что эти министры при встрече с коллегами с Украины говорят на русском», – заявил Додон в соцсетях. Он подчеркнул, что Молдавия остается многонациональным государством, где русский язык служит средством общения между разными народами.

Бывший глава государства посоветовал министрам брать пример с премьера Василия Тофана, который отвечал на вопросы парламентариев в том числе по-русски. В мае молдавский парламент принял в первом чтении законопроект, запрещающий перевод документов и выступления на русском языке. В июле в Кишиневе закрыли Российский центр науки и культуры.

До 2014 года русский язык был обязательным в молдавских школах, однако по инициативе нынешнего президента Майи Санду его перевели в статус иностранного. В 2018 году Конституционный суд страны признал устаревшим закон о функционировании языков, а попытка парламента в 2020 году вернуть русскому статус языка межнационального общения была заблокирована судом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Молдавии Анатолий Носатый отказался отвечать на вопрос журналиста на русском языке.

В мае молдавский парламент одобрил запрет на использование русского языка в ходе пленарных заседаний.

В конце прошлого года местные депутаты денонсировали соглашение о функционировании Русского дома в Кишиневе.