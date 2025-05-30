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Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией
Песков отметил позитивный диалог России и Японии при Абэ
Президент России Владимир Путин поддерживал конструктивные отношения с экс-премьером Японии Абэ, однако нынешние власти страны выбрали конфронтационный курс и поддержали санкции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российско-японские переговоры о мирном договоре были предметными и проходили в позитивном ключе во времена премьер-министра Синдзо Абэ, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между лидерами государств существовали теплые и конструктивные отношения, а диалог о заключении мирного соглашения отличался высокой интенсивностью и содержательностью.
Песков подчеркнул: «У президента были весьма конструктивные и теплые отношения с премьер-министром Абэ. Интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и достаточно содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, динамика была чрезвычайно позитивной.»
Однако представитель Кремля отметил, что нынешнее руководство Японии заняло недружественную позицию, поддержало все незаконные санкции и ограничения, введенные против России, и выбрало путь конфронтации.
Тем не менее, по его словам, в Японии есть силы, которые считают такую позицию недальновидной и поддерживают идею восстановления диалога между двумя странами.
Накануне Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии Акиэ Абэ, он заявил о значительном продвижении к заключению мирного договора с Токио в период премьерства Синдзо Абэ.
Путин отметил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений.
Встреча Акиэ Абэ и Путина в Москве показала, что связи между Россией и Японией остаются крепкими, несмотря на все трудности.