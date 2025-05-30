Песков отметил позитивный диалог России и Японии при Абэ

Tекст: Елизавета Шишкова

Российско-японские переговоры о мирном договоре были предметными и проходили в позитивном ключе во времена премьер-министра Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между лидерами государств существовали теплые и конструктивные отношения, а диалог о заключении мирного соглашения отличался высокой интенсивностью и содержательностью.

Песков подчеркнул: «У президента были весьма конструктивные и теплые отношения с премьер-министром Абэ. Интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и достаточно содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, динамика была чрезвычайно позитивной.»

Однако представитель Кремля отметил, что нынешнее руководство Японии заняло недружественную позицию, поддержало все незаконные санкции и ограничения, введенные против России, и выбрало путь конфронтации.

Тем не менее, по его словам, в Японии есть силы, которые считают такую позицию недальновидной и поддерживают идею восстановления диалога между двумя странами.

Накануне Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии Акиэ Абэ, он заявил о значительном продвижении к заключению мирного договора с Токио в период премьерства Синдзо Абэ.

Путин отметил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений.

Встреча Акиэ Абэ и Путина в Москве показала, что связи между Россией и Японией остаются крепкими, несмотря на все трудности.