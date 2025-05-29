  • Новость часаЗахарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня
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    Германия решила перевооружить Украину
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 20:43 • Новости дня

    Путин рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при Синдзо Абэ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил о значительном продвижении к заключению мирного договора с Токио в период его премьерства.

    «Я знаю, что его мечтой, и он искренне к этому стремился, было заключение мирного договора между нашими странами, и мы серьезно продвинулись с ним по этому пути», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Президент добавил, что сейчас политическая ситуация изменилась, и предложил не обсуждать этот вопрос в нынешних условиях.

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений.

    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    29 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия западными странами ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

    По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    29 мая 2025, 12:44 • Новости дня
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с поступающими угрозами семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского является вопиющей и невиданной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.

    Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

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    28 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    В Госдуме предложили запустить систему проверки будущих супругов

    В Госдуме предложили запустить систему проверки будущих супругов через «Госуслуги»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фракция «Новые люди» инициировала идею запуска информационной системы, позволяющей узнать о судимостях и долгах потенциальных супругов до брака.

    Обращение с предложением создать систему «Брак без сюрпризов» было направлено министру юстиции Константину Чуйченко, передает ТАСС.

    Предполагается, что новый сервис позволит гражданам добровольно получать достоверные сведения о наличии судимостей и долгов будущего супруга до регистрации брака. По мнению авторов инициативы, сейчас отсутствует возможность узнать такие данные, что способствует развитию брачных афер и увеличивает риск мошенничества.

    В письме отмечается: «Предлагаем рассмотреть возможность внедрения информационной системы «Брак без сюрпризов», которая позволит гражданам добровольно запрашивать информацию о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака». Также депутаты ссылаются на статистику МВД, согласно которой в 2024 году было выявлено более 10 тыс. случаев мошенничества, связанных с брачными аферами.

    Разработчики инициативы считают, что для большего удобства пользователей функцию доступа к информации можно реализовать через портал «Госуслуги».

    Ранее демограф назвала средний возраст невест и женихов в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как выглядит счастливая русская семья.

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    29 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии ответа Киева по переговорам

    Tекст: Александра Юдина

    Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль озвучил, что предложение о встрече в Стамбуле пока осталось без ответа и новая дата согласована не была, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что, насколько ему известно, Киев не предоставил официальной реакции на инициативу о переговорах.

    Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

    Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    28 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили переговоры по Украине
    Лавров и Рубио обсудили переговоры по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио подготовку новых предложений по российско-украинским переговорам и актуальные вопросы сотрудничества.

    Лавров проинформировал американского коллегу о ходе выполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая, а также рассказал о работе России над конкретными предложениями к очередному раунду переговоров по Украине в Стамбуле, говорится в сообщении на сайте российского МИД.

    Рубио, в свою очередь, отметил, что администрация Трампа стремится к скорейшему завершению украинского конфликта, и выразил готовность содействовать сближению позиций сторон. В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Сергей Лавров и Марко Рубио подчеркнули взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного и уважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

    В апреле Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в ходе телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио.

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    29 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что власти страны уже длительное время рассматривают возможность предоставления льгот для мужчин, воспитывающих нескольких детей.

    Российские власти давно обсуждают возможность внедрения льгот для отцов в многодетных семьях, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов, приуроченной к Дню защиты детей. Президент подчеркнул: «Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим».

    Во время мероприятия в формате видеоконференции одна из участниц, Евгения Радионова из Екатеринбурга, мать десяти детей, напрямую обратилась к главе государства с просьбой поддержать инициативу по введению льгот для отцов в многодетных семьях. Путин заверил, что этот вопрос находится в проработке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране. Путин отметил, что культ матери в семье оправдан, но важно не забывать о значимой роли мужчины. Министерство здравоохранения разъяснило, что оптимальный возраст для рождения детей у женщин составляет от 18 до 35 лет, а курение и высокое потребление алкоголя и кофеина снижают шансы на успешную беременность.

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    29 мая 2025, 04:58 • Новости дня
    Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные формирования Украины создали линию обороны в Красноармейске (украинское название Покровск), эвакуировали детей и документы, что свидетельствует о подготовке города к уличным боям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам. Готовят ли они город ? Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», – рассказал Пушилин РИА «Новости» в кулуарах Форума дорожных инициатив в Сириусе.

    Красноармейск, который в 2016 году киевские власти переименовали в Покровск, – это город в Донбассе, в 66 км к северо-западу от Донецка. За город, ставший для ВСУ крупным транспортным узлом, ведутся упорные бои.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а бойцы «Востока» освободили Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

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    28 мая 2025, 22:06 • Новости дня
    Зоолог рассказал о вреде животным от посетителей зоопарков

    Зоолог Рыбалтовский: Животные в зоопарках гибнут от кидаемых им в вольер игрушек и сладостей

    Зоолог рассказал о вреде животным от посетителей зоопарков
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Во многих зоопарках есть экспозиции предметов, извлеченных из желудков погибших или прооперированных в зоопарке животных. Это в основном резиновые игрушки, мячики, которые люди бросают в вольеры», – рассказал газете ВЗГЛЯД зоолог, руководитель контактного зоопарка в Доме детского творчества города Всеволожска Ленинградской области Евгений Рыбалтовский, комментируя попытку отравления животных в Московском зоопарке.

    В московском зоопарке 43-летний мужчина попытался отравить животных. Сотрудники полиции оперативно отреагировали и задержали его. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить мотивы и подробности инцидента.

    «Действительно, очень часто происходят случаи не только умышленного, но и неумышленного нанесения вреда животным. Наверное, самый вопиющий случай в Московском зоопарке был в восьмидесятые годы, когда группа подростков, забравшись в вольер к гигантским кенгуру, палками забила несколько животных просто из хулиганских побуждений», – вспоминает Рыбалтовский.

    Он рассказывает, что часто люди не задумываются о последствиях, бросая в вольер животных различного рода вещи, как съедобные, так и не очень. Во многих зоопарках, например, есть экспозиции предметов, извлеченных из желудков погибших или прооперированных в зоопарке животных. Это в основном резиновые игрушки, мячики, которые люди бросают в вольеры. Также нередко в бассейны к водоплавающим птицам кидают монеты. «Когда животное проглатывает какой-либо предмет, происходит закупорка кишечника. Не всегда удается живое существо спасти», – отмечает зоолог.

    «Зачастую из самых добрых побуждений бросают корма и сладости, со словами "медведь в лесу малину ест, почему же конфету нельзя". А очень многие животные после этого заболевают. А белки, поскольку они абсолютно не приспособлены к поеданию сладостей, и вовсе гибнут», – делится специалист.

    Он замечает, что неспроста в зоопарках на табличках пишут просьбу не кормить животных, не гладить их.  «И речь здесь не только о том, что человек может нанести вред здоровью животного, но и наоборот – зверь может травмировать человека. Посетители позволяют себе заходить за ограждения, полагая, что условный мишка добрый, он же воспитывается в неволе и не имеет диких привычек. Нарушения этих запретов, к сожалению, тоже порой заканчиваются трагедией. Я на своем собственном опыте могу сказать, что иногда, когда сотрудники зоопарка пытаются выгнать посетителей из-за барьера, куда они залезают, чтобы покормить обезьян, погладить тигра, люди ведут себя агрессивно, не понимая того, что в первую очередь персонал заботится о них», – говорит Рыбалтовский.

    Он подчеркивает, что ни в коем случае нельзя пытаться давать животным какие-либо медицинские препараты, поскольку посетитель не знает об особенностях восприимчивости к нему какого-либо животного. «Нужно всегда помнить о том, что зоопарк – это не просто зрелищная организация, а та, что охраняет животных, сохраняя их для человека, для будущих поколений», – отметил Рыбалтовский.

    Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке обнаружили разбросанные таблетки неизвестного происхождения в вольерах с рысями и леопардом. По данному факту правоохранительные органы начали уголовное расследование.

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    29 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз Мединскому

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

    По словам официального представителя СК Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено после того, как появилась информация о поступлении угроз семье Мединского со стороны украинских радикалов, передает ТАСС.

    Петренко отметила, что Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами намерены принять меры для установления лиц, причастных к этим угрозам, и их последующего привлечения к ответственности.

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что жесткость Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.

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    29 мая 2025, 07:28 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 48 украинских дронов над семью регионами России
    Система ПВО за ночь сбила 48 украинских дронов над семью регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В течение ночи над несколькими регионами России были перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников, большинство из которых сбиты в Белгородской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью – 30 аппаратов.

    Еще четыре беспилотника были уничтожены над Орловской областью, столько же – над Рязанской областью и над Крымом. В Московском регионе было уничтожено три аппарата, два – над Брянской областью, и один – над Тамбовской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Собянин сообщил об отражении средствами ПВО атаки трех дронов на подлете к столице. Последствия атаки беспилотника устраняют на западе Москвы.

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    28 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса

    МИД России: Лавров и Фидан обменялись мнениями по ситуации на Украине

    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский вопрос, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», – сказано в опубликованном в Telegram-канале МИД России сообщении.

    Фидан посетил Москву 26-27 мая с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой МИД Сергеем Лавровым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция готова оказать всю возможную поддержку урегулированию конфликта на Украине и принять у себя последующие переговоры между сторонами, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

    Также Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    29 мая 2025, 18:23 • Новости дня
    Минтранс решил запретить дешевые заменители детских автокресел

    Стало известно о планах Минтранса запретить дешевые заменители детских автокресел

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ПДД планируется ввести прямой запрет на использование опасных заменителей автокресел, включая корректоры ремней и бескаркасные конструкции, при перевозке детей.

    Минтранс опубликовал поправки к Правилам дорожного движения, предусматривающие запрет на использование дешевых заменителей автокресел и бустеров, передает «Коммерсант».

    Нововведения касаются корректоров ремней безопасности, треугольных накладок, бескаркасных автокресел и других подобных изделий, которые не обеспечивают должной безопасности и часто формально проходят как детские удерживающие устройства (ДУУ) благодаря спорным сертификатам.

    В пояснениях Минтранса отмечается, что новые правила впервые закрепят в ПДД определение «детская удерживающая система (устройство)» как конструкции, предназначенной для перевозки детей. К таким системам будут предъявляться требования ООН № 44, а любые гибкие элементы и адаптеры, не входящие в стандартные автокресла или бустеры, попадут под запрет.

    Эксперты поддержали инициативу, отметив, что лазейки, которыми пользуются родители для обхода действующих требований, влекут за собой реальные угрозы жизни и здоровью детей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая уточнила, что такие изделия почти исчезли из офлайн-магазинов, однако остаются доступны на маркетплейсах. С внесением поправок любые споры с инспектором будут исключены, а при выявлении факта перевозки ребенка не в автокресле или бустере штраф последует неизбежно.

    В марте правительство поддержало ужесточение штрафов за перевозку детей без автокресел.

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    29 мая 2025, 02:02 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении атаки трех БПЛА на столичный регион

    Собянин: Отражена атака трех беспилотников на Московский регион

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении средствами ПВО трех дронов.

    «ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион. По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет», – сказано в Telegram-канале мэра.

    Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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