Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле советским солдатам
Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте Валгаского уезда, где захоронены 795 солдат и офицеров, сообщили в посольстве России в Таллине.
По поступившей в посольство информации, в деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».
В посольстве России в Таллине назвали произошедшее актом государственного вандализма.
Отмечается, что дальнейшая судьба монумента, который числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна.
В посольстве подчеркнули, что демонтаж был проведен без огласки, что свидетельствует о постыдном характере действий эстонских властей. Российские дипломаты потребовали предоставить данные об эксгумации останков и месте их перезахоронения.
По мнению представителей дипмиссии, такие действия демонстрируют намерение руководства Эстонии переписать историю и предать забвению жертвы освободителей страны. Дипломаты напомнили об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, назвав неуместными заявления эстонского МИД о сохранении исторической памяти.
Осенью прошлого года посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа памятников в уезде Пылвамаа.
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила снос надгробий с могил советских военных в Таллине.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения в городе Кохтла-Ярве.