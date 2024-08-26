Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Рособрнадзор получил десятки жалоб на отказ в зачислении в десятые классы
В Рособрнадзор поступили 67 жалоб от родителей выпускников девятых классов из-за отказа в зачислении в десятый класс после сдачи экзаменов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, почти половина жалоб поступила из Москвы.
«Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования, и в Москве этот вопрос решен», – передает слова Музаева «Интерфакс».
Он отметил, что все 1800 выпускников, столкнувшихся с проблемой в столице, должны были быть зачислены в свои школы 23 августа.
Говоря о причинах сложившейся ситуации, Музаев отметил, что они «многогранны».
«Я думаю, с этим вопросом надо обращаться и к регионам, где возникают такие вопросы, и к отдельно взятым школам. Законом прописано наличие универсальных классов. Часто эта ситуация возникает там, где по какой-то причине школа пытается этот класс не открывать», – добавил он.