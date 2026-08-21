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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 16:31 • Новости дня

    Суд в Москве заочно приговорил иноагента Слепакова к обязательным работам

    Иноагент Слепаков заочно получил 400 часов обязательных работ в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комик Семен Слепаков* (внесен в список иноагентов) признан виновным в уклонении от обязанностей иностранного агента и заочно приговорен к 400 часам обязательных работ.

    Мировой судья Ломоносовского района Москвы вынес заочный приговор комику Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом), передает РИА «Новости». Артиста осудили за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    «Назначить Слепакову наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов», – решил суд. По данным следствия, комик дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Находясь за рубежом, он продолжал публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

    Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Прокурор запрашивал для обвиняемого именно 400 часов обязательных работ. В настоящее время артист заочно арестован в России и объявлен в розыск.

    Через своего адвоката фигурант дела передал, что считает преследование незаконным и требует его прекращения. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Статус иностранного агента был присвоен ему в апреле 2023 года за получение иностранной поддержки и выступления против спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор потребовал назначить Слепакову 400 часов обязательных работ. До этого защита иноагента попросила суд прекратить данное уголовное дело.

    Месяцем ранее Следственный комитет России завершил расследование этого правонарушения.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    21 августа 2026, 09:10 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный киевскими спецслужбами иностранец собирался использовать беспилотники для изучения правительственных зданий Москвы, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Злоумышленника поймали в Мурманской области во время попытки покинуть страну, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Так, в августе 2026 года в Мурманской области при следовании в направлении российско-норвежской границы за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону задержан иностранный гражданин, причастный к попытке запуска в городе Москве FPV-дрона для проведения разведки зданий органов государственного управления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан», – пояснили в ФСБ.

    Ранее фигурант по заданию украинской разведки изучал составы с нефтепродуктами на одном из столичных вокзалов. Кроме того, он собирал информацию об административных зданиях в центре города. После завершения подготовки к диверсии агент вылетел в Мурманск, чтобы сбежать за рубеж.

    Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента продолжается.

    В начале августа силовики изъяли у задержанных в Севастополе украинских агентов три снаряженных взрывчаткой FPV-дрона.

    В середине июля спецслужбы сорвали масштабную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье.

    Весной правоохранители предотвратили серию планируемых киевским режимом терактов с использованием дронов в столичном регионе.

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    20 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Суд не принял к рассмотрению иск энергетиков Москвы к посольству Украины

    Иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 млн рублей оставлен без движения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины из-за процессуальных нарушений при подаче документов.

    Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о взыскании около 8,6 млн рублей. Исковое заявление, поступившее 6 августа, не принято к рассмотрению из-за процессуальных нарушений, пишет РИА «Новости».

    В суде уточнили, что истец не приложил к заявлению доказательства направления ответчику копии иска и уплаты госпошлины. Устранить эти недочеты компания должна до 18 сентября. В иске заявлены требования о взыскании более 7,9 млн рублей долга по договору теплоснабжения за период с января по апрель 2026 года, а также пени за нарушение сроков оплаты.

    Предыдущие споры МОЭК с украинским посольством также связаны с договорами на обеспечение теплом и горячей водой. С июля 2023 года суд взыскал с дипмиссии более 48 млн рублей долга. Всего было рассмотрено и удовлетворено 15 исков. Ответчик своих представителей на заседания не направляет, так как посольство не функционирует с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичный арбитраж зарегистрировал иск МОЭК к украинскому посольству на 5,5 млн рублей.

    В январе суд взыскал с неработающего дипломатического представительства более 2,4 млн рублей долга за услуги теплоснабжения.

    Ранее инстанция удовлетворила 12 аналогичных заявлений энергетической компании на сумму свыше 40 млн рублей.

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    19 августа 2026, 21:06 • Новости дня
    Кустурица назвал блокировку своего канала на YouTube войной с правдой
    Кустурица назвал блокировку своего канала на YouTube войной с правдой
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербский режиссер Эмир Кустурица жестко отреагировал на удаление своего влога на популярном видеохостинге YouTube, назвав действия платформы попыткой тоталитарного общества подавить инакомыслие.

    Блокировка канала «Моя жизнь» сербского режиссера Эмира Кустурицы и новостного агентства Sputnik Serbia на YouTube является попыткой тоталитарного общества подавить правду, передает ТАСС.

    «Их идеалы – не то что для всей Западной Европы. Это тоталитарное общество, и для них нормально, что они закрыли канал на YouTube. У них война с нами, с людьми, которые думают, которые говорят правду и несут истину в массы», – заявил Кустурица.

    Ранее стало известно об удалении видеохостингом канала «Моя жизнь», где режиссер публиковал влог, созданный совместно со Sputnik Serbia. В своих видео Кустурица рассуждал о мировых событиях, делился творческими планами и жизненной философией. Причины блокировки ресурса до сих пор не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Эмир Кустурица заявил об уникальной роли культуры для жителей России.

    В прошлом году сербский режиссер охарактеризовал конфликт на Украине Священной войной за веру.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массовую блокировку российских каналов на видеохостинге YouTube политической цензурой.

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    19 августа 2026, 14:39 • Новости дня
    В суд Москвы подан иск к певцу Глызину об установлении отцовства

    Суд в Москве зарегистрировал иск к певцу Алексею Глызину об установлении отцовства

    В суд Москвы подан иск к певцу Глызину об установлении отцовства
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предполагаемая внебрачная дочь артиста Алексея Глызина обратилась в суд для официального подтверждения родства после проведенной телевизионной экспертизы.

    В столичный суд поступил иск в отношении певца Алексея Глызина. В имеющихся судебных документах указано, что дело касается установления отцовства, пишет РИА «Новости».

    Истцом по данному производству выступает гражданка А. Глызина. На данный момент дата первого судебного заседания еще не определена.

    Ранее в рамках телешоу состоялась встреча музыканта с Анной Глызиной, которую представили публике как его внебрачную дочь. Впоследствии в эфире другой программы огласили результаты ДНК-теста. Генетическая экспертиза с вероятностью 99,9% подтвердила, что певец является биологическим отцом девушки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Алексей Глызин посетил похороны бывшего гитариста группы «Любэ» Юрия Рыманова.

    До этого московский суд отказался признавать художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка. Ранее Конституционный суд России направил на пересмотр дело о доказательстве родства с отцом по результатам генетической экспертизы.

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    19 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Въехавшую в подземный переход женщину-водителя Ford Mustang лишили прав

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Женщина-водитель, протаранившая подземный переход возле станции метро «Домодедовская» в Москве на автомобиле Ford Mustang, лишилась водительского удостоверения, сообщил Мосгорсуд.

    Виновница ДТП у станции метро «Домодедовская» наказана лишением прав на четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Авария произошла в конце июля, когда столкнулись два автомобиля, после чего Ford Mustang вылетел в подземный пешеходный переход.

    За рулем иномарки находилась Ольга Ковалева. В отношении нее инспекторы составили протокол о выезде на встречную полосу.

    Ковалевой назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца.

    В конце июля автомобиль протаранил вход в подземный переход у станции метро «Домодедовская». На следующий день столичные службы убрали поврежденную машину с лестницы.

    В прошлом году уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы».

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    20 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий
    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Чебурашка отмечает 60-летний юбилей. В честь дня рождения одного из самых узнаваемых героев отечественной культуры в Москве и других российских городах пройдут праздничные мероприятия, а персонаж станет участником крупных культурных и молодежных проектов.

    Первые поздравления появились уже в четверг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. При поддержке столичного Департамента транспорта символика Чебурашки размещена на объектах городской транспортной инфраструктуры. В детских поликлиниках Москвы покажут новые серии мультсериала о герое, а юным пациентам вручат подарки в рамках проекта «Коробка храбрости».

    Юбилейная программа охватит и выставочные площадки. С 20 августа по 30 сентября в рамках выставки «Super Toys. Летний сезон» будет работать экспозиция, посвященная Чебурашке. Посетители увидят редкие коллекционные фигурки и арт-объекты из частных собраний, многие из которых ранее не выставлялись публично.

    В рамках фестиваля «Лето в Москве» 20 августа на Тверской площади пройдет открытый показ серий мультсериала. Не останется в стороне и «Союзмультпарк». Там в день рождения персонажа гостей ждут игры, викторины, фотосессии с ростовой куклой и мастер-классы по изготовлению игрушек из фетра, открыток и пластилиновых фигурок.

    Собственную юбилейную программу подготовит телеканал «Солнце». Образ Чебурашки появится в брендинге канала, на его сайте и в социальных сетях. Зрителям предложат узнать необычные факты о персонаже и принять участие в тематических викторинах. Также запланирована серия стримов с актерами озвучки – Владимиром Паляницей, подарившим голос Гене, и Валерией Шевченко, озвучивающей Галю. Премьера новых серий мультсериала состоится 29 августа.

    Автор и ведущая подкаста «Культурный код», эксперт платформы Дарья Егорова считает, что секрет популярности героя заключается в его способности быть понятным людям разных возрастов. «Чебурашка – это универсальный язык. Он понятен ребенку, который только начинает познавать мир, и взрослому человеку, который ищет в этом мире свое место», – сказала она.

    Аниматор и мультипликатор Владимир Лепетюхин обратил внимание на визуальные особенности персонажа. По его словам, большие глаза и уши Чебурашки создают эмоциональную связь со зрителем и вызывают желание заботиться о герое. При этом за внешней трогательностью стоит образ верного друга, готового прийти на помощь.

    Мотивационный спикер и параатлет Дмитрий Чешев связал популярность Чебурашки с его способностью вдохновлять людей на преодоление трудностей. «Для меня Чебурашка – это проявление силы духа», – отметил он, подчеркнув, что история героя показывает возможность найти друзей и свое место, даже оказавшись в незнакомой ситуации.

    История героя началась в 1966 году, когда Эдуард Успенский выпустил повесть «Крокодил Гена и его друзья». В 2004 году Чебурашка стал талисманом Олимпийской сборной России, а в 2024 году – талисманом Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус» при участии представителей 190 стран.

    В 2026 году герой вновь появится на крупнейшем молодежном событии. Чебурашка будет встречать участников и гостей фестиваля в Центре аккредитации и у входа в Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Для участников мероприятия изготовят более 10 тыс. игрушек с изображением персонажа.

    Организаторы также подготовили несколько специальных проектов. В Екатеринбурге планируется размещение изображений Чебурашки с символикой фестиваля на наружных рекламных конструкциях. Кроме того, совместно с «Мосфильмом» создадут короткий анимационный ролик, рассказывающий об изменениях внешнего облика героя за шесть десятилетий. Еще одним проектом станет международный челлендж: иностранные участники фестиваля с апельсинами в руках расскажут о себе на фоне узнаваемых пейзажей своих стран.

    Сегодня Чебурашка продолжает развиваться в новых форматах. С 2025 года «Союзмультфильм» выпускает мультсериал о герое, а с 2023 года развивается полнометражная кинофраншиза. Первая часть фильма стала самым кассовым фильмом в истории российского проката: ее сборы превысили семь млрд рублей, а число зрителей достигло 14 млн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева анонсировала продолжение полнометражной франшизы о Чебурашке. Фильм «Чебурашка 2» стал рекордсменом российского проката по итогам января. Режиссер картины Дмитрий Дьяченко поделился планами показать на экране семью главного героя.

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    20 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов уничтожили силы ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

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    19 августа 2026, 06:39 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 25, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем он опубликовал сообщение об отражении атаки еще четырех БПЛА.

    На местах падения фрагментов уничтоженных дронов продолжают работать профильные специалисты и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО были ликвидированы 11 БПЛА, летевших на Москву.

    Российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе»

    В настоящее время на места падения обломков сбитых аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ провели самую крупную за два года атаку БПЛА на Москву.

    В сторону Московского региона летели более 600 БПЛА.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над территорией региона было сбито более 150 БПЛА.

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    20 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    С вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе», – написал он.

    Мэр города добавил, что в местах падения обломков работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, а позже вернулись в штатный режим работы.


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    19 августа 2026, 12:14 • Новости дня
    Прокуратура обнаружила более 100 мертвых птиц в морозилке московского антикафе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В морозильной камере одного из контактных зоопарков Москвы нашли трупы пернатых животных, сообщили в прокуратуре столицы.

    В ходе проверки природоохранного ведомства в помещении антикафе обнаружили свыше 200 живых особей, а также сотни мертвых в морозильной камере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, лицензионных требований», – добавили в надзорном органе.

    В морозилке насчитали более 100 мертвых птиц. Исследование показало, что они получили смертельные травмы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование взято на контроль надзорным ведомством.

    Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в заведении «Попугайня» на Таганской улице, которое работает в формате контактного зоопарка. Стоимость посещения для детей там начинается от 1000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году московская прокуратура выявила нарушения санитарных норм в столичном антикафе с минипигами.

    Осенью депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав запретить присутствие питомцев в местах общественного питания.

    В апреле 2026 года в контактном зоопарке Ленинградской области от распыления неизвестного газа погибли несколько десятков попугаев.

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    19 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Пьяный мужчина устроил дебош с пистолетом в московском фитнес-клубе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В фитнес-клубе на Воронцовских прудах в столице нетрезвый посетитель начал махать пистолетом, его задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, сообщили в ведомстве.

    «54-летний москвич размахивал пистолетом, громко кричал и нецензурно выражался. Тем самым напугал и вызвал панику у посетителей и персонала спортивного центра», – сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, передает РИА «Новости».

    При этом информация о стрельбе не нашла подтверждения.

    Сотрудники ведомства изъяли у нарушителя боевой пистолет с 15 патронами в магазине. Разрешительных документов на оружие у него не оказалось, мужчину доставили в полицию для разбирательства.

    В июле нетрезвый житель Подмосковья встретил бригаду скорой помощи с пневматическим пистолетом.

    В марте сотрудники Росгвардии обезвредили агрессивного пьяного мужчину в ресторане подмосковных Люберец.

    В феврале нетрезвый москвич открыл огонь из пистолета у здания образовательного учреждения в Реутове.

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    20 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на «Интервидение»

    Матвиенко назвал Дмитриенко лучшим кандидатом «Интервидения»

    Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на «Интервидение»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко назвал идеального кандидата на конкурсе «Интервидение», отметив обязательным условием исполнение русской народной песни.

    «Дмитриенко – идеальный кандидат, но с одним условием: если он споет русскую народную песню», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Напомним, организаторы подтвердили проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии. В прошлом году организаторы выбрали певца Shaman для представления России на этом конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским артистом, собравшим «Лужники». Бутман назвал лучшего кандидата на участие в «Интервидении».


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