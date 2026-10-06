Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана
После возобновления блокады Ирана американские военные уничтожили 13 торговых судов, которые, по словам Вашингтона, пытались нарушить морскую блокаду или входили в «теневую сеть» Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Кроме того, с 14 июля, когда блокада была возобновлена, американские военные перенаправили 130 торговых судов и вывели из строя еще три корабля, экипажи которых отказались подчиниться требованиям, заявило CENTCOM в X.
«Мы будем действовать быстро против любых судов, пытающихся прорвать блокаду. Наши силы высоко обучены, профессиональны и смертоносны», – заявили в CENTCOM.
Морякам рекомендовано следить за уведомлениями и связываться с ВМС США при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.
Иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.
Проблемы у иранских судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива.