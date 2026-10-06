Военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Tекст: Антон Антонов

Кроме того, с 14 июля, когда блокада была возобновлена, американские военные перенаправили 130 торговых судов и вывели из строя еще три корабля, экипажи которых отказались подчиниться требованиям, заявило CENTCOM в X.

«Мы будем действовать быстро против любых судов, пытающихся прорвать блокаду. Наши силы высоко обучены, профессиональны и смертоносны», – заявили в CENTCOM.

Морякам рекомендовано следить за уведомлениями и связываться с ВМС США при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

Иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

Проблемы у иранских судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива.

