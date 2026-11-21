19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.2 комментария
Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения требований Тегерана
Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не намерена обсуждать открытие Ормузского пролива до выполнения Соединенными Штатами выдвинутых требований.
«Наша позиция такова: пока не будут выполнены требования Ирана, обсуждение Ормузского пролива и его открытия не имеет никакого смысла», – заявил Аракчи.
Политические консультации между Ираном и США регулярно ведутся через посредников. По словам министра, последний раз он проводил консультации по Ормузскому проливу с оманской стороной четыре дня назад, а накануне в Тегеран приезжала катарская делегация. Дипломат добавил, что обмен идеями и предложениями идет постоянно, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.
Ранее МИД Ирана передал Соединенным Штатам семидневный план по открытию Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт. Президент США Дональд Трамп отверг это предложение, после чего Тегеран и Вашингтон продолжили обмен посланиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал об отказе Вашингтона от инициативы Тегерана по нормализации обстановки в Ормузском проливе.
В пятницу агентство Tasnim сообщило о подрыве ракеты в окрестностях города Кешм на одноименном острове в Ормузском проливе.
В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве двух нефтяных супертанкеров на морских минах при прохождении по запрещенному Ираном маршруту.