Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Армия Ирана: В Ормузском проливе подорвался на мине третий за сутки танкер

Tекст: Валерия Городецкая

Танкер двигался по не санкционированному Ираном маршруту в восточной части пролива с отключенными навигационными системами, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

В результате подрыва на судне начался пожар. По данным иранских военных, это уже третий танкер за последние 24 часа, подорвавшийся при попытке пройти по запрещенному маршруту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве на минах еще двух танкеров в Ормузском проливе.

В субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о повреждении нефтяного танкера в результате подрыва на морской мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.

В пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе.