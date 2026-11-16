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Третий за сутки нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Армия Ирана: В Ормузском проливе подорвался на мине третий за сутки танкер
В Ормузском проливе на морской мине подорвался третий за сутки нефтяной танкер, сообщила иранская армия.
Танкер двигался по не санкционированному Ираном маршруту в восточной части пролива с отключенными навигационными системами, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
В результате подрыва на судне начался пожар. По данным иранских военных, это уже третий танкер за последние 24 часа, подорвавшийся при попытке пройти по запрещенному маршруту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве на минах еще двух танкеров в Ормузском проливе.
В субботу Военно-морские силы Ирана сообщили о повреждении нефтяного танкера в результате подрыва на морской мине в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива.
В пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе.