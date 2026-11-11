Хуситы заявили об ударе тремя крылатыми ракетами по аэропорту Эр-Рияда

Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

Tекст: Антон Антонов

Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

«Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

