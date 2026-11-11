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    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    62 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    5 комментариев
    11 ноября 2026, 21:49 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударе тремя крылатыми ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    «Нашим вооруженным силам удалось нанести удар по международному аэропорту имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде тремя крылатыми ракетами. Операция успешно достигла поставленной цели», – сообщил Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении трех крылатых ракет хуситов.

    Во вторник йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда.

    В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.

    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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    11 ноября 2026, 03:58 • Новости дня
    Глава Минфина США Бессент переехал на военную базу из-за угрозы со стороны Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Скотт Бессент покинул свой дом и перебрался на военную базу в связи с угрозами для его жизни со стороны Ирана, пишет New York Times.

    Американские чиновники считают, что подготовка покушений на действующих и бывших представителей властей Соединенных Штатов продолжается и перешла в более продвинутую стадию, пишет New York Times.

    С августа Бессент руководит кампанией экономического давления, направленной на финансовую изоляцию Тегерана с помощью жестких санкций. Представитель Министерства финансов США сказал, что министр по-прежнему привержен реализации кампании по давлению на экономику Ирана.

    Бессент стал не первым высокопоставленным чиновником администрации, покинувшим дом ради переезда на военную базу или в другое охраняемое жилье. В 2025 году так поступили по меньшей мере полдюжины человек, включая нынешнего руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера и бывшего генерального прокурора Пэм Бонди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    Бессент заявил о переходе к финансовому эквиваленту кинетических ударов против Тегерана.

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    11 ноября 2026, 13:11 • Новости дня
    Иран пригрозил ответными ударами по удаленным военным базам США

    Тегеран пообещал ударить по удаленным военным базам при новом нападении США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В случае нового нападения со стороны США Иран нанесет ответные удары, в том числе по удаленным американским военным базам, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил о готовности Тегерана атаковать американские военные объекты в случае нового нападения со стороны Соединенных Штатов. «Любая новая американская атака будет встречена ответными ударами, в том числе по удаленным военным базам США», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить военные удары по иранской территории. В ответ на эти действия Тегеран атаковал базы американских войск, расположенные в арабских странах Персидского залива и других государствах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

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    11 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    МИД России не исключил силового сценария при срыве переговоров Ирана и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не исключает силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Максим Максимов.

    «В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий. Фиксируем соответствующие предпосылки. В регион стянуты три авианосные ударные группы, две экспедиционные группы морской пехоты», – цитирует Максимова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил о недопущении иранскими вооруженными силами восстановления военных баз Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об использовании дипломатических контактов Вашингтона и Тегерана в качестве прикрытия для масштабной военной эскалации на Ближнем Востоке.

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    11 ноября 2026, 11:32 • Новости дня
    Бывшего иракского депутата аль-Альвани нашли мертвым в Бейруте

    Al Jazeera: Экс-депутат парламента Ирака аль-Альвани найден мертвым в Бейруте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тело бывшего депутата иракского парламента Ахмеда аль-Альвани обнаружили в одной из квартир в столице Ливана.

    Ливанские власти и правоохранительные органы начали официальное расследование гибели бывшего парламентария, пишет Al Jazeera.

    По информации источника в службе безопасности, инцидент рассматривается ливанскими следователями как умышленное убийство.

    Собеседник издания не стал раскрывать подробности произошедшего и отказался уточнять, от чего именно умер аль-Альвани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации пятерых высокопоставленных командиров корпуса сил «Кудс» КСИР в Бейруте. В прошлом году новые власти Сирии обвинили ливанское движение «Хезболлах» в убийстве троих сотрудников сил безопасности.

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    11 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    Рубио заявил об отсутствии необходимости в крупной боевой операции против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам госсекретаря, проводимая Вашингтоном экономическая кампания против Ирана приносит такой эффект, что Белый дом не считает нужным начинать новые масштабные боевые действия, передает РИА «Новости».

    В Белом доме считают, что «пока нет нужды в крупных боевых операциях». «Мы достигаем тех же целей экономическими мерами», – сказал Рубио.

    Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон готов ответить силой в случае эскалации со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом заявил о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном по сделке.

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    11 ноября 2026, 06:31 • Новости дня
    В Ормузском проливе произошел инцидент с танкером

    UKMTO: В Ормузском проливе произошел инцидент с участием танкера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало происшествие с участием нефтяного судна в акватории Ормузского пролива.

    В Ормузском проливе зафиксировано происшествие с участием танкера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    В ведомстве отметили, что на данный момент состояние экипажа, степень понесенного судном ущерба, а также возможные последствия инцидента для окружающей среды остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) зафиксировал атаку неизвестного снаряда на танкер в Ормузском проливе.

    Также следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом.

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    11 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Вашингтон предложил Ливану перемирие в обмен на контроль над «Хезболлой»

    Aram News: США предложили Ливану перемирие в обмен на сдерживание «Хезболлы»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Соединенные Штаты ведут переговоры с руководством Ливана о прекращении огня на юге страны в обмен на усиление давления на шиитскую организацию «Хезболла».

    Соединенные Штаты обсуждают с ливанскими властями возможность заключения перемирия на юге Ливана для предотвращения возобновления боев между Израилем и движением «Хезболла», пишет Israel National News со ссылкой на портал Aram News.

    По условиям предложенного соглашения ливанское правительство должно будет усилить давление на «Хезболлу» и принять эффективные меры по ограничению передвижений группировки в южной части страны.

    По словам источников, эти переговоры являются частью усилий США по предотвращению эскалации в Ливане, которая может подорвать посредничество между Вашингтоном и Тегераном. Прогресс в американо-иранском диалоге зависит от сохранения относительного спокойствия на различных фронтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Летом ливанская делегация на переговорах в Вашингтоне потребовала вывода израильских войск с юга страны. В июне Иран отказался от переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане.

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    11 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    При ударе Израиля по северу Газы погибли два палестинца

    Shehab: При израильском ударе по северу сектора Газа погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца, еще несколько человек получили ранения.

    Израильский авиаудар по району Шейх-Радван на севере города Газа унес жизни двух палестинцев, еще несколько человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shehab.

    По данным министерства здравоохранения анклава, число погибших с момента вступления в силу перемирия 11 октября 2025 года достигло 1622 человек, еще 5878 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в результате израильской атаки по микроавтобусу на юго-западе города Газа погибли четыре палестинца.

    В том же месяце министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели еще семи человек при ударах израильской армии по сектору Газа.

    Летом эксперты ООН по правам человека заявляли о гибели свыше 1,2 тыс. жителей сектора Газа и Западного берега Иордана с момента введения режима прекращения огня в октябре 2025 года.

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    11 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    МИД анонсировал участие Лаврова в форуме по безопасности в Абу-Даби

    МИД: Лавров обсудит ситуацию вокруг Украины на форуме в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров 13–14 ноября посетит Абу-Даби для участия в Международном форуме по вопросам мира и безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Глава российского дипломатического ведомства примет участие в 17-м форуме «Сир Бани Яс», где изложит подходы Москвы к актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины и положение в Персидском заливе, передает РИА «Новости».

    На полях форума запланированы контакты главы МИД Сергея Лаврова с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Захаровой, стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

    Форум ежегодно организуется министерством иностранных дел ОАЭ для обсуждения ключевых политических и экономических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о сохранении трехстороннего формата переговоров в ОАЭ, несмотря на планы европейцев отправиться туда.

    В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби.

    Тогда же было отмечено, что вопрос украинского урегулирования стал лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Захарова призвала Израиль остановить деградацию ситуации в Газе

    Захарова: Россия призывает Израиль не допустить деградации ситуации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия призывает Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы призываем израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить дальнейшей деградации ситуации в многострадальной Газе, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ и обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой помощи, включая продовольствие, в первую очередь», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия израильских властей в секторе Газа.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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