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Хуситы заявили об ударе тремя крылатыми ракетами по аэропорту Эр-Рияда
Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.
Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает РИА «Новости».
«Нашим вооруженным силам удалось нанести удар по международному аэропорту имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде тремя крылатыми ракетами. Операция успешно достигла поставленной цели», – сообщил Сариа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении трех крылатых ракет хуситов.
Во вторник йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда.
В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.