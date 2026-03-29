МИД Ирана осудил убийство журналистов Израилем на юге Ливана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника и выразил соболезнования семьям и коллегам погибших.
Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника, передает РИА «Новости». В официальном заявлении Аракчи подчеркнул необходимость эффективных действий международного сообщества для поддержки журналистов и обеспечения ответственности виновников подобных преступлений.
В результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана погибли корреспонденты телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Шаэйб. Президент Ливана Джозеф Аун также осудил убийство представителей СМИ, назвав действия Израиля целенаправленными и призвал мировое сообщество остановить израильские атаки на территорию Ливана.
Аракчи в своем заявлении отметил: «Решительно осуждая это преступление и подчеркивая необходимость эффективных действий со стороны международного сообщества для поддержки журналистов и обеспечения ответственности виновников подобных нападений, я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и их коллегам».
Президент Ливана Джозеф Аун резко осудил атаку израильского беспилотника на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни в районе Джизин.
Российское посольство в Ливане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов и назвало нацеливание оружия на сотрудников СМИ недопустимым нарушением международного права.