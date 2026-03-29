    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Израиль нанес серию ударов по Тегерану
    В Ливии призвали к международному расследованию атаки на российский газовоз
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 11:19 • Новости дня

    МИД Ирана осудил убийство журналистов Израилем на юге Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника и выразил соболезнования семьям и коллегам погибших.

     Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника, передает РИА «Новости». В официальном заявлении Аракчи подчеркнул необходимость эффективных действий международного сообщества для поддержки журналистов и обеспечения ответственности виновников подобных преступлений.

    В результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана погибли корреспонденты телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Шаэйб. Президент Ливана Джозеф Аун также осудил убийство представителей СМИ, назвав действия Израиля целенаправленными и призвал мировое сообщество остановить израильские атаки на территорию Ливана.

    Аракчи в своем заявлении отметил: «Решительно осуждая это преступление и подчеркивая необходимость эффективных действий со стороны международного сообщества для поддержки журналистов и обеспечения ответственности виновников подобных нападений, я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и их коллегам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    Президент Ливана Джозеф Аун резко осудил атаку израильского беспилотника на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни в районе Джизин.

    Российское посольство в Ливане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов и назвало нацеливание оружия на сотрудников СМИ недопустимым нарушением международного права.

    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен уже третий удар, боеприпас взорвался рядом с насосной станцией. передает РИА «Новости».

    «Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – заявил Лихачев.

    Глава «Росатома» также отметил, что ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая отвечает за водоснабжение, включая реакторное оборудование. При этом, по словам Лихачева, в результате последнего удара, к счастью, обошлось без жертв.

    Все 163 человека, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, добавил глава «Росатома». Он подчеркнул, что процесс вывоза занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий.

    В ближайшие дни планируется эвакуация ещё двух групп российских специалистов с Бушерской АЭС, сообщает Лихачев. На площадке останутся несколько десятков сотрудников, которые будут обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также поддерживать функционирование поселка проживания персонала.

    Ранее Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников госкорпорации «Росатом» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.


    28 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае был ликвидирован склад украинских противодронных систем, где одновременно находились 21 гражданин Украины, их дальнейшая судьба неизвестна, зааявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.

    Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.

    Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    29 марта 2026, 05:34 • Новости дня
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Tекст: Катерина Туманова

    Если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

    «По словам официальных лиц США, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток, что может стать новой опасной фазой войны, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию», – пишет Washington Post (WP).

    В комментариях к этой информации читатели газеты выразили резкую критику и обеспокоенность действиями Трампа в отношении военного конфликта с Ираном.

    Многие комментаторы обвиняют его в том, что он рискует жизнями американцев по личным или политическим причинам, таким как отвлечение внимания от файлов Эпштейна.

    Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков считает, что Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции. Axios узнал, что Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации конфликта с Ираном. WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране.

    28 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по убежищам армии США в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель Ирана заявил о ракетном и беспилотном ударе по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли мощные удары по двум убежищам армии США в Дубае, где находились более 500 американских солдат. Официальный представитель штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что атаки были осуществлены ракетами и беспилотниками, передает РИА «Новости».

    По словам Зольфагари, в первом убежище находились более 400 военных, во втором – свыше 100. «Им был нанесен очень сильный урон», – заявил он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

    Ранее в субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане. Кроме того, в результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что почти 290 американских военных получили ранения в конфликте с Ираном.

    29 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ближневосточного турне глава киевского режима Владимир Зеленский посещает страны, с которыми были договоренности о визите, и только с одной его могло не быть вовсе, написал в соцсети журналист Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, – это Израиль», – написал он в соцсети Х.

    Равид сообщает, что Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с Зеленским, но не позвонил и исчез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.


    28 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    AP: От ударов Ирана по базе США в Саудовской Аравии пострадали 29 военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии на этой неделе пострадали 29 американских военных, пишут западные информагентства.

    Не менее 29 американских военных были ранены в результате ударов Ирана по авиабазе «Принц Султан» в восточной части Саудовской Аравии на этой неделе, пишет РИА «Новости», ссылаясь на агентство Associated Press. В публикации говорится: «Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе »Принц Султан« в Саудовской Аравии в ходе атаки в пятницу, в результате которой пострадали по меньшей мере 15 военнослужащих, в том числе пятеро получили серьезные ранения».

    Ранее на этой неделе база уже подвергалась атакам, и в результате одного из инцидентов были ранены еще 14 американских военнослужащих. Таким образом, общее число пострадавших за неделю достигло 29 человек.

    При этом агентство Reuters, ссылаясь на анонимного представителя США, сообщает о 12 пострадавших американских военных в ходе ракетного удара по базе в пятницу. В то же время иранские вооруженные силы оценивают потери США на Ближнем Востоке от 600 до 800 убитых и около пяти тысяч раненых.

    Ранее в субботу сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии получили ранения десять американских военных. До этого, в среду телеканал CNN сообщил, что почти 290 американских военных пострадали в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране заявили о готовности нарастить удары по США и Израилю.


    28 марта 2026, 18:53 • Новости дня
    Ракетные обломки разрушили крупный алюминиевый завод в Абу-Даби

    Tекст: Мария Иванова

    Алюминиевый завод в Абу-Даби получил серьезные повреждения после падения обломков ракеты, пострадали шесть сотрудников предприятия.

    Компания Emirates Global Aluminum заявила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в районе Ат-Тауил, Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

    «Emirates Global Aluminum сегодня объявила о значительном ущербе, нанесенном ее заводу в Ат-Тауиле... Оценка ущерба продолжается», – отметили представители компании.

    В субботу утром власти эмирата сообщили о шести пострадавших в результате падения обломков перехваченной ракеты на территорию специальной экономической зоны KEZAD. На промышленной площадке возникли три пожара, которые удалось быстро локализовать.

    В пресс-релизе EGA уточняется, что ранения шести сотрудников не представляют угрозы для жизни.

    Компания напомнила, что в 2025 году завод в Ат-Тауиле произвел 1,6 млн тонн литого металла. К началу конфликта на Ближнем Востоке EGA располагала существенными запасами алюминия как на судах, так и на складах в зарубежных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в промышленной зоне Абу-Даби после перехвата баллистической ракеты загорелись три объекта, а при падении обломков были ранены шесть человек.

    Ранее в Абу-Даби при падении обломков пострадали два человека.

    28 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россия выступила с осуждением обстрелов атомных объектов в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане, обстрелы у АЭС «Бушер» заслуживают решительного осуждения со стороны мирового сообщества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия считает удары по атомным объектам Ирана, включая комплекс в Хондабе, завод в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер», заслуживающими решительного осуждения со стороны мирового сообщества, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Захарова в своем заявлении подчеркнула, что данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества.

    «Продолжаются вопиющие нарушения международного права, и те, кто несет ответственность за подобный произвол, должны это понимать», – добавила Захарова.

    МИД также осудил деструктивный курс противников Ирана, потребовав немедленного прекращения атак. Захарова отметила: «Решительно осуждаем этот деструктивный курс. Тем, кто его проводит, необходимо немедленно остановиться».

    В заявлении министерства говорится, что МАГАТЭ обязано более внятно и четко высказываться о серьезности угроз, возникающих из-за атак на атомные объекты Ирана. Захарова выразила надежду, что глава агентства сможет донести до агрессоров мысль о необходимости прекратить злодеяния и не доводить ситуацию до глобального бедствия.

    Кроме того, МИД России подчеркнул, что государства, атакующие мирные атомные объекты в Иране, своими действиями перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), механизмы проверки МАГАТЭ и профильные международные конвенции. Захарова отметила, что «тщательно выверенные и согласованные на международном уровне решения» игнорируются в угоду эгоистическим интересам.

    В министерстве обратили внимание, что агрессоры повышают ставки в войне на Ближнем Востоке, не считаясь с риском масштабного радиоактивного заражения в регионе.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников «Росатома» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.

    Израиль и США нанесли очередной удар по территории этой атомной электростанции в Иране.

    Россия выразила обеспокоенность последствиями атак на иранскую АЭС «Бушер» и передала сигналы МАГАТЭ и США.

    28 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford бросил якорь у берегов Хорватии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский авианосец Gerald R. Ford после ремонта на Крите пришел на якорную стоянку в хорватском Сплите, задействованный ранее в ударах по Ирану.

    Боевой корабль Gerald R. Ford прибыл в порт Сплита после перехода по Адриатическому морю, передает РИА «Новости».

    В заявлении Шестого флота ВМС США говорится: «Крупнейший в мире авианосец ВМС США Gerald R. Ford 29 марта встал на якорь в порту Сплита, Хорватия, после перехода по Адриатическому морю из бухты Суда на Крите, Греция, где с 23 по 26 марта корабль находился в рабочем заходе в порт для пополнения запасов, дозаправки и проведения ремонта».

    Авианосец задействован в военной операции США на Ближнем Востоке и в последние недели привлек внимание чередой происшествий на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авианосце Gerald Ford ВМС США начались проблемы с канализацией.

    Экипажу авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов на полную ликвидацию недавнего пожара в прачечной судна

    Ранее этот авианосец продолжал службу без обязательного технического обслуживания, несмотря на неустраненные сбои в системах и недавний пожар.

    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Саудовская Аравия до максимума нарастила прокачку нефти в обход Ормуза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтепровод «Восток–Запад» выведен на рекордную мощность, позволяя Саудовской Аравии экспортировать 7 млн баррелей нефти в сутки, минуя Ормузский пролив, сообщают западные информагентства.

    Саудовская Аравия вывела на максимальную мощность нефтепровод «Восток–Запад», который теперь транспортирует 7 млн баррелей нефти в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Этот стратегический трубопровод соединяет восточную и западную части страны, позволяя доставлять нефть к Красному морю и миновать Ормузский пролив, закрытый Ираном.

    По информации агентства, примерно 2 млн баррелей ежедневно поступают на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, остальные 5 млн баррелей отправляются на экспорт через порт Янбу. Таким образом, поставки через Янбу достигли рекордных значений, обеспечив Саудовской Аравии устойчивость экспорта даже в условиях блокады Ормузского пролива.

    В рамках антикризисных мер саудовские власти переориентировали танкерные перевозки именно на этот порт, который теперь стал ключевым центром вывоза нефти из страны. Это позволяет Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки сырья на внешний рынок, несмотря на осложнения в Персидском заливе.

    Ранее в субботу танкер с нефтью из Саудовской Аравии впервые с начала атак на Иран достиг порта в японской префектуре Эхимэ.

    До этого завод Samref в Янбу, который является единственным экспортным портом нефти в Саудовской Аравии, подвергался воздушной атаке, но серьезных разрушений не было. А вот на другом нефтеперерабатывающем заводе Aramco в порту Рас-Таннура временно останавливали производство после удара беспилотника.


    28 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B нанесли новый ночной удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer совершили беспосадочный 20-часовой боевой вылет над Ираном с применением высокоточных 900-килограммовых авиабомб, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

    По данным Military Air Tracking Alliance, два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США вернулись на авиабазу Фэрфорд в Британии после выполнения боевой миссии в небе над Ираном, передает «Интерфакс».

    Продолжительность беспосадочного рейда, включая операцию ночью над иранской территорией, составила около 20 часов.

    Для дозаправки в воздухе использовались американские самолеты-заправщики, вылетавшие с ближневосточных авиабаз. Самолеты B-1B Lancer способны нести до 24 планирующих авиабомб JDAM массой 900 кг каждая, предназначенных для поражения ключевых объектов Ирана, таких как защищённые хранилища и производственные мощности баллистических ракет.

    Сейчас на авиабазе Фэрфорд размещены 21 американский тяжелый бомбардировщик, включая 15 единиц B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress. По данным с начала военной операции, стратегические бомбардировщики США совершили уже 38 рейдов против иранских целей.

    Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit направились к Ирану с неизвестными белыми прямоугольниками на передней кромке крыла.

    Ранее стратегический бомбардировщик B-1 приземлился на базе Фэрфорд в Глостершире после получения Лондоном разрешения на удары по Ирану.

    Министерство обороны Британии подтвердило, что США используют британские базы для специальных оборонительных операций против иранских ракетных угроз.

    Американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам КСИР и укрепленным целям с баллистическими ракетами в Иране.

