AP: Госсекретарь США попытался наладить натянутые отношения с Индией

Госсекретарь США Рубио обсудил в Индии торговлю, энергетику и безопасность

Tекст: Мария Иванова

Визит Марко Рубио в Индию направлен на стабилизацию отношений между двумя странами, сообщает Associated Press.

В воскресенье госсекретарь США встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой МИД Субраманьямом Джайшанкаром, обсудив сотрудничество в сфере торговли, энергетики, обороны и морской безопасности. Рубио передал Моди приглашение от президента США посетить Вашингтон в конце года.

Отношения государств обострились после того, как администрация Трампа ввела высокие пошлины на индийский экспорт, в том числе из-за закупок Нью-Дели российской нефти. Странам удалось достичь временного соглашения, смягчившего часть тарифов, однако переговоры о более широкой торговой сделке все еще продолжаются. В ходе встречи с Джайшанкаром Рубио выразил оптимизм относительно скорого заключения двустороннего соглашения.

В рамках четырехдневной поездки Рубио также проведет переговоры с министрами иностранных дел стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), куда входят США, Индия, Австралия и Япония. Альянс стал важной платформой для сотрудничества на фоне усиления влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Старший аналитик Международной кризисной группы Правин Донти отметил: «Если США изменят свой подход к Китаю, это снизит значимость Индии».

Война в Иране усилила опасения Индии по поводу поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Джайшанкар заявил, что Нью-Дели продолжит расширять импорт энергоресурсов, в том числе из США, для стабилизации рынков. Помимо официальных встреч, Рубио посетил штаб-квартиру Миссионерок милосердия в Калькутте и планирует побывать в Агре и Джайпуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с четырехдневным официальным визитом. На встрече в Нью-Дели стороны подтвердили курс на тесное сотрудничество двух стран.

В прошлом году индийские власти отвергли требование Вашингтона о прекращении закупок российской нефти.