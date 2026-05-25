Глава РСПП Шохин назвал четыре меры для стимулирования экономики

Шохин назвал четыре условия для стимулирования экономического роста в России

Tекст: Мария Иванова

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин перечислил основные шаги для экономического роста в стране, передает РИА «Новости». По его словам, правительству важно сохранить баланс при обелении экономики.

«Правительство реализует программу обеления экономики, которая имеет простой критерий эффективности – увеличение налоговых поступлений. И мне кажется, что одна из задач правительства сейчас заключается в том, чтобы «не пережать» систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются. Стало быть, самый простой способ стимулировать – это не перегнуть палку», – подчеркнул Шохин.

Вторым важным шагом глава РСПП назвал устранение задержек в расчетах крупного бизнеса с малыми и средними предприятиями. Он отметил необходимость избегать дискриминации в закупочных политиках госкомпаний и внедрять электронное актирование. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников также призывал крупные компании отказаться от практики задержки оплаты поставщикам.

Третьим важным условием Шохин считает реализацию программ автоматизации и роботизации предприятий для повышения производительности труда. Он подчеркнул, что без модернизации оборудования рост производительности невозможен, поэтому важно сохранять стимулы для инвестиций.

Четвертой мерой, по его мнению, является точечная поддержка системообразующих компаний, оказавшихся в сложной ситуации, с использованием механизмов ручного управления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников назвал главными мерами для роста экономики бюджетную консолидацию и структурные изменения. Ранее глава ведомства сообщил о планах компенсировать потребность в кадрах за счет программ повышения производительности труда.

В апреле руководитель РСПП Александр Шохин допустил замедление роста ВВП до нулевой отметки из-за сокращения инвестиций.