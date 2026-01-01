Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах

Tекст: Вера Басилая

Ответ на теракт в Хорлах должен быть беспощадным и всеобъемлющим, заявил Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, возмездие обязательно затронет как непосредственных исполнителей, так и командиров украинских подразделений. Медведев подчеркнул, что реагировать на случившееся необходимо только «беспощадным языком возмездия», добавив: «хватит церемониться».

Медведев отметил, что уничтожение бандеровцев должно происходить не только на Украине, но и в Европе, и на морских курортах, где бы они ни скрывались. Он процитировал стихотворение Константина Симонова, подчеркнув необходимость уничтожать врага при любой возможности.

«Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней.Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза сравнил трагедию в Херсонской области с массовым убийством мирных жителей в Хатыни в 1943 году. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», – заявил Медведев.

Он добавил, что теракт, совершенный в новогоднюю ночь, повлечет за собой неминуемое и скорое возмездие в ходе российского наступления.

Ранее Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо также уточнил, что атака БПЛА затронула кафе и гостиницу, погибли 24 человека, еще 50 пострадали.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

Мария Захарова отметила, что в гибели людей виновны спонсоры киевских властей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.