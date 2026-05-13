    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 18:22 • Новости дня

    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Братислава планирует существенно расширить объемы продаваемого украинской армии вооружения.

    Словацкая Республика осуществляет масштабные поставки боеприпасов для нужд ВСУ и планирует увеличить их объемы, передает РИА «Новости». Президент страны Петер Пеллегрини уточнил, что передача снарядов осуществляется исключительно на коммерческой основе. В перспективе эти показатели будут только возрастать.

    «Благодаря серьезным финансовым вливаниям в оборонно-промышленный сектор Словакия сумела выйти на позиции одного из ведущих производителей артиллерийских снарядов среди государств Североатлантического альянса», – подчеркнул глава государства.

    Кроме того, министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал передачу на Украину 53 истребителей F-16, находящихся в резерве. Глава бельгийского оборонного ведомства предупредил, что процесс отправки боевой авиации может продлиться до 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкие частные оборонные компании нарастили поставки вооружений на Украину.

    Глава Минобороны республики Роберт Калиняк заявил об увеличении производства боеприпасов в стране.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини анонсировал поддержку чешской инициативы по обеспечению Киева снарядами.

    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    13 мая 2026, 00:40 • Новости дня
    Телеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни
    Tекст: Катерина Туманова

    Советский и российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщил журналист и писатель Юрий Рост.

    «Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима» – написал Рост в Telegram-канале.

    Писатель добавил в комментарии ТАСС, что уход Молчанова не был неожиданностью. «Он болел довольно долго», – сказал он.

    Владимир Молчанов родился в Москве 7 октября 1950 года. С детства увлекался теннисом, стал чемпионом СССР среди юношей в парном разряде, а в составе юношеской сборной Москвы побеждал на Спартакиаде.

    В 1967 году поступил на философский факультет МГУ, в 1973-м защитил диплом. Работал в Агентстве печати «Новости» (АПН) с 1973 по 1986 годы, был собкором в Нидерландах, работал переводчиком-синхронистом у советских делегаций.

    Молчанов как журналист расследовал нацистские преступления, в начале 1980-х годов выпустил книгу «Возмездие должно свершиться», за которую был удостоен литературной премии Максима Горького как лучший молодой автор.

    Он работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела, а в марте 1987 года вышел в эфир первый выпуск ставшей культовой информационно-музыкальной программы «До и после полуночи».

    Одновременно с этой программой в течение четырех лет Молчанов вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в холдинге ВГТРК.

    Александр Молчанов награжден орденом Почета, был лауреатом премии ТЭФИ, премии Союза журналистов «Золотое перо России» и других.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 16:16 • Новости дня
    Якушев: Российские продукты питания любят более чем в 160 странах мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что принятые партией решения обеспечили аграрное лидерство России и позволили добиться значительных результатов в развитии сельских территорий. Об этом он сообщил на пленарном заседании окружного отчётно-программного форума партии в Омске.

    Сельское хозяйство стало локомотивом отечественной экономики и предметом национальной гордости, сообщается на сайте «Единой России» .

    По словам Якушева, сельское хозяйство стало одним из ключевых драйверов российской экономики. «Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы – мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира.», – подчеркнул он.

    «Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку – порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», – сообщил Владимир Якушев.

    Отдельное внимание на форуме уделили развитию сельских территорий. Якушев заявил, что качество жизни на селе должно соответствовать городскому уровню. По его словам, программа комплексного развития сельских территорий синхронизирована с Народной программой партии.

    «Депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют ее финансирование. В 2025 году оно достигло более 110 миллиардов рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения», – отметил он.

    Также секретарь Генсовета напомнил о программе сельской ипотеки. «Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной», – сказал Владимир Якушев.

    Кроме того, он рассказал о мерах поддержки молодежи на селе. По словам Якушева, при поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» помогают привлекать молодых специалистов в сельскую местность.

    В ходе выступления Владимир Якушев затронул и экологическую повестку. Он подчеркнул важность восстановления лесов и ликвидации объектов накопленного вреда.

    «Благодаря нашей работе уже не первый год у нас появляется больше лесов, чем мы теряем из-за пожаров и по другим причинам. Еще один значимый совместный результат – ликвидация сотен объектов накопленного вреда, гигантских свалок в городах, которые отравляли людям жизнь», – заявил он.

    Якушев также отметил активное участие граждан в экологических инициативах. «Более шести миллионов волонтеров по всей стране выходят на субботники, чистят берега малых рек, высаживают леса», – напомнил секретарь Генсовета.

    В завершение выступления он призвал жителей страны направлять предложения в новую Народную программу партии. «Направляйте свои предложения в наш новый программный документ», – обратился Владимир Якушев к участникам форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» подвела итоги развития инфраструктуры сельских территорий.

    12 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики

    Tекст: Ольга Самофалова

    Масштабные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не на планируемые 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3–7%, и даже на двузначные показатели роста, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Так он оценил консервативные прогнозы роста экономики, представленные вице-премьером Александром Новаком.

    «Драйверами развития нашей экономики исторически являются мегапроекты-вызовы. Например, таким проектом-вызовом в советское время была отправка человека в космос. Из более близких примеров – это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, строительство космодрома Восточный, высокоскоростных магистралей, отечественных самолетов и прочее. Любой мегапроект позволяет аккумулировать ресурс и по цепочке  подтягивает все остальное», – говорит Селезнев.

    По словам экономиста, это проекты, связанные с технологическим лидерством, они сформулированы президентом и зафиксированы в документах стратегического характера. «Такие прорывные глобальные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не просто на 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3-7%, и даже на двузначные показатели роста», – считает эксперт.

    Напомним, оценку роста экономики в диапазоне от 0,4% в 2026 году до 2,4% в 2029 году дал вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он также заявил, что у экономики России большой запас прочности, а главной ее задачей он назвал рост производительности труда.

    «Правительство может давать умеренно-консервативные оценки, поскольку многое зависит от целого ряда факторов. Однако все находится в наших руках, – добавляет Селезнев. – Так, разговоры о дефиците ресурсов во многом надуманны: мы живем в самой богатой стране мира, и многие ручки потирают, чтобы прибрать к рукам наши Богом данные природные богатства. Кроме того, у нас люди с самым пытливым умом, те самые левши и кулибины. Важно создать правильную среду и систему взаимодействия, чтобы эти таланты работали в интересах и на благо страны».

    Он напоминает, что в 2022-2023 годах наши западные оппоненты «предрекали, что наша экономика будет разорвана в клочья, рухнет под гнетом санкций. Но этого не произошло». «Правительство реализовало в условиях беспрецедентных с исторической точки зрения санкций антикризисную программу. И наши оппоненты затем признали свое поражение, а Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. В условиях экономической войны это выдающееся достижение», – подчеркивает экономист.

    По его мнению, нынешнее замедление можно расценивать как цикличность, паузу перед дальнейшим рывком. «Но дальнейший рост будет очень сильно зависеть от выбранной экономической модели развития. Важно и то, насколько будет слаженным взаимодействие между ключевыми участниками, ответственными за экономический рост, то есть между правительством и ЦБ», – предупреждает собеседник.

    Селезнев считает, что если деньги будут поступать сначала в реальный сектор экономики, в развитие направлений, которые отвечают за импортозамещение, технологический суверенитет и лидерство, а потом уже будет происходить их переток в сферу потребления, инфляции не будет.

    При этом он признает проблему с дефицитом трудовых ресурсов. «Почему сегодня такой акцент делается на колледжах и подготовке специалистов рабочих профессий? Потому что стране нужны квалифицированные кадры – слесари, сварщики, токари, монтажники. А у нас все или курьеры, или заняты в сфере услуг. Но правительство знает эту ситуацию и уже занимается ее решением», – подытожил экономист.

    12 мая 2026, 19:50 • Новости дня
    Фигуристка Муравьева решила покинуть сборную и сменить спортивное гражданство
    Tекст: Денис Тельманов

    Софья Муравьева, серебряный призер чемпионата России, решила уйти из сборной, чтобы сменить спортивное гражданство, сообщили источники.

    Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из состава национальной сборной, передает РИА «Новости». Несколько независимых друг от друга источников сообщили агентству, что решение связано с желанием спортсменки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

    По данным источников, девятнадцатилетняя фигуристка уже могла направить официальное письмо с соответствующей просьбой.

    Муравьева в прошедшем сезоне заняла пятое место на чемпионате России и выполнила все критерии для попадания в основной состав сборной на следующий сезон.

    Ранее она прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, причем инициатива исходила от тренера. На данный момент неизвестно, под чьим руководством Муравьева будет готовиться к следующему сезону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яна Лебедева сменила спортивное гражданство с российского на белорусское. Малик Шаваев начал выступать за Киргизию на международных соревнованиях.

    Министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить меры по отношению к спортсменам, отказавшимся от российского гражданства ради участия в зарубежных турнирах.

    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    13 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Белгородская электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров путей
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Яковлевском округе Белгородской области пассажирский электропоезд сошел с рельсов из-за отсутствия части железнодорожного полотна, в результате инцидента пострадала одна пассажирка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Сход с рельсов электропоезда, следовавшего по маршруту Разумное – Томаровка, по предварительным данным, произошел из-за отсутствия около двух метров железнодорожных путей, указал Гладков в Max.

    Отсутствие дорожного полотна могло быть вызвано «повреждениями», отметил губернатор, не уточняя, какие именно повреждения имеет в виду.

    Машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона. Всего в составе находились 15 человек.

    «В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода», – добавил Гладков.

    В 2025 году в Белгородской области железнодорожный состав наехал на заложенное под рельсами взрывное устройство.

    13 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огромное количество граждан Украины, оказавшихся в европейских государствах после 2022 года, активно интересуются возможностью переселения на территорию Российской Федерации, заявил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

    «Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, данное направление крайне востребовано. При этом все приезжающие обязательно проходят особую процедуру проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России зафиксировал четырехкратный рост числа возвращающихся в страну соотечественников.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отмечал кратное возрастание интереса украинских граждан к государственной программе переселения.

    13 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

    Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

    «Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

    По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

    Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.

    12 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о «точечной мобилизации» для «подготовки к войне»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил продолжить «точечную отмобилизацию» воинских частей для оценки их боеготовности.

    «Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», – сказал он, передает «БелТА».

    Белорусский лидер напомнил, что республика настроена на мирное развитие. Однако, по его словам, вооруженные силы существуют именно для того, чтобы в случае необходимости быть готовыми к ведению боевых действий.

    Президент также обратил внимание на итоги недавней масштабной проверки армии. Он выразил надежду, что руководство войск и лично министр обороны не прекратят работу над ошибками и уделят серьезное внимание исправлению всех выявленных недостатков.

    Ранее Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ. В феврале он заявил о военной угрозе с западных рубежей Белоруссии.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Политолог Ткаченко: Лавров назвал цену диалога России и США

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    13 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Госдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума приняла во втором и окончательном, третьем чтении закон, позволяющий привлекать Вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов без участия России.

    Норма также касается судебных органов, чья компетенция не основана на международных договорах России или резолюциях Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Согласно закону, Вооруженные силы по решению президента в пределах своих полномочий могут выполнять задачи по защите граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке на основании таких решений.

    Кроме того, документ закрепляет обязанность органов государственной власти России по решению главы государства принимать необходимые меры для защиты указанных граждан в пределах своей компетенции.

    В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    13 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские чиновники активно обсуждают введение строгого пятилетнего лимита на работу представителей российской дипмиссии в рамках очередного пакета санкций.

    В Брюсселе рассматривают возможность включения новых мер против представителей Москвы в 21-й санкционный перечень, передает ТАСС. Инициатива предполагает установление жестких временных рамок для дипломатической работы.

    «В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет», – заявил собеседник агентства. Он также допустил скорое утверждение данной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария рассматривает возможность ограничения пребывания российских дипломатов сроком в пять лет. Евросоюз планирует ввести двадцать первый пакет антироссийских санкций до 1 июля. Ранее европейские власти ограничили перемещения представителей России территорией страны аккредитации.

    13 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Медведев поздравил Запад с успешным пуском новейшей ракеты «Сармат»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зарубежные страны стали немного ближе к России после проведения успешных испытаний новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сообщении на платформе Max.

    Политик иронично обратился к зарубежным странам, отметив сокращение дистанции между государствами.

    «Поздравляю всех западных «друзей» России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Теперь вы все стали нам ближе», – написал председатель партии «Единая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием комплекса «Сармат». Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления о пуске межконтинентальной ракеты. Министерство обороны опубликовало видеозапись старта ракеты из шахты.

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, предупредил экономический блок правительства. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

    Глава киевского режима еще в 2020 году прямо требовал от подчиненных создать ему «пропаганду Геббельса», заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского. Зачем Юлии Мендель сегодня такие разоблачения, как функционирует украинская пропагандистская машина и какую роль в ее создании сыграла бывшая соратница главы киевского режима? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

