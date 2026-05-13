В Казани презентовали первое судно на водородном топливе
На международном форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2026» в Казани продемонстрировали инновационное судно на водородных топливных элементах, успешно завершившее заводские ходовые испытания на Волге.
«В октябре прошлого года мы закончили его испытания на акватории завода Горького на Волге, соответственно, по тем программам, методикам, которые на тот момент мы предполагали реализовать. Мы их, собственно, абсолютно все реализовали», – рассказал ТАСС главный конструктор Центрального конструкторского бюро «Балтсудопроект» Андрей Обухов.
По словам Обухова, получены все необходимые акты соответствия и классификации от Российского классификационного общества. В ходе испытаний подтвердились все заявленные в техническом задании характеристики, что позволяет перейти к этапу эксплуатации судна и передаче его судовладельцу.
Проект был разработан ЦКБ «Балтсудопроект» Крыловского государственного научного центра. Закладка судна состоялась в феврале 2023 года на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане, а спуск на воду прошел в 2024 году. Судно вмещает 10 пассажиров и двух членов экипажа, способно развивать скорость до 12,2 км/ч по тихой воде и работать автономно до пяти часов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, испытания первого прототипа электросудна на водороде прошли в России в октябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что прошлогодний международный форум «Россия – исламский мир: KazanForum 2025» завершился подписанием 130 соглашений на сумму свыше 1 млрд рублей.