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В России прошли испытания первого прототипа электросудна на водороде
Sitronics: В России прошли испытания первого прототипа электросудна на водороде
Sitronics group в акватории Невы провела испытания первого в России прототипа электросудна на водороде.
Согласносообщению пресс-службы компании, Sitronics group провела испытания судна с электрохимическим генератором (ЭХГ), вырабатывающим энергию из водорода, передает ТАСС. Для этого был разработан новый генератор на топливных элементах. В компании добавили: установка интегрирована в энергосистему катамарана, а испытания прошли у верфи Emperium в акватории Невы в Ленобласти.
Опытно-конструкторские разработки в рамках НИОКР по созданию силового генератора на водородном топливе стартовали в январе. В компании Sitronics отметили, что при его разработке была применена технология электрохимического преобразования топлива в электроэнергию, которая питает аккумуляторную батарею.
Как подчеркнул президент Sitronics group Николай Пожидаев, слова которого передает пресс-служба, катамаран стал первым российским судном-прототипом, работающим на водороде, а это самый экологически чистый и энергоэффективный вид топлива. По его мнению, технология может стать актуальной и для круизных моделей, и грузовых судов.
Ранее главный конструктор направления водородной энергетики филиала ЦНИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) Крыловского государственного научного центра Игорь Ландграф заявил, что к 2023 году планируется создать прогулочное судно, которое будет приводиться в движение с помощью электродвигателя, работающего на энергии водорода.